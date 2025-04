Présentation de l’immunisation

Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) contrôlent la sécurité d’emploi des vaccins. Les médecins doivent signaler certains problèmes survenant après une vaccination de routine sur le système de déclaration des événements indésirables dus aux vaccins (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) et Vaccine Safety Datalink (VSD) des CDC. En cas de problème de santé après la vaccination, n’importe qui (médecins, infirmiers ou toute personne de la population générale) peut soumettre un rapport au VAERS. Les rapports au VAERS ne peuvent déterminer si un problème de santé a été provoqué par le vaccin.

La vaccination ne pose généralement aucun problème, bien que puissent apparaître de légers effets secondaires, tels qu’une douleur ou une rougeur au niveau du site de l’injection. Parfois, les parents sont préoccupés par la sécurité des vaccins infantiles.

L’une des principales préoccupations des parents est que certains vaccins, comme le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) ou les vaccins contenant du thiomersal (un conservateur à base de mercure), puissent augmenter le risque d’autisme.

De nombreuses équipes de scientifiques ont étudié ce sujet et ont complètement écarté le lien présumé entre les vaccins et l’autisme (voir Problèmes liés à la vaccination infantile dans LE MANUEL et FAQ des CDC sur la sécurité des vaccins pour les parents et les soignants sur le site Internet des CDC).

Cependant, la plupart des fabricants ont développé des vaccins exempts de thiomersal pour les nourrissons et les adultes. Des informations concernant les vaccins qui contiennent aujourd’hui de faibles quantités de thiomersal sont disponibles sur le site Internet de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration ; Thiomersal et vaccins).