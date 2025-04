Greffe de cellules souches

Les cellules souches provenant d’un adulte peuvent être obtenues à partir du sang, lors d’une intervention ambulatoire. Tout d’abord, quelques jours avant le prélèvement des cellules souches, le donneur reçoit des médicaments qui provoquent la libération d’une plus grande quantité de cellules souches par la moelle osseuse dans la circulation sanguine (ce que l’on appelle facteurs stimulant la formation de colonies). Le sang est ensuite prélevé grâce à un cathéter inséré au niveau du bras, et circule dans un appareil qui extrait les cellules souches. Le reste du sang est réinjecté à la personne via un cathéter inséré dans l’autre bras. Environ six séances de 2 à 4 heures sont généralement nécessaires sur une période de plusieurs jours afin d’obtenir suffisamment de cellules souches. Celles-ci peuvent être congelées en vue d’une utilisation ultérieure. Les cellules souches peuvent également être prélevées dans le cordon ombilical d’un bébé après l’accouchement et congelées pour une utilisation ultérieure.