La bactérie se propage dans la circulation sanguine, provoquant une éruption cutanée diffuse, une hypertrophie des ganglions, et plus rarement, des symptômes au niveau d’autres organes. L’éruption typique apparaît 6 à 12 semaines après l’infection. Environ un quart des patients infectés présentent encore à ce stade un chancre en voie de guérison. L’éruption n’entraîne ni prurit (démangeaisons) ni blessures. Son aspect est variable.

Contrairement aux éruptions cutanées dues à la plupart des autres maladies, cette éruption apparaît fréquemment sur la paume des mains ou la plante des pieds. Elle peut être de courte durée ou persister plusieurs mois. Même sans traitement, l’éruption disparaît finalement, mais elle peut réapparaître des semaines ou des mois plus tard. Si l’éruption atteint le cuir chevelu, les cheveux peuvent tomber laissant place à des plaques d’alopécie.

Des tuméfactions surélevées appelées condylomes plats à surface lisse peuvent se développer sur les zones humides de la peau, comme la bouche, les aisselles, la zone génitale, et l’anus. Ces excroissances indolores contiennent de nombreuses bactéries de la syphilis et sont très contagieuses. Elles peuvent se rompre et suinter. Quand elles disparaissent, elles s’aplatissent et prennent une couleur rose ou grise. Des ulcérations de la bouche apparaissent dans plus de 20 à 30 % des cas.

Lors de la phase secondaire, la syphilis peut entraîner fièvre, fatigue, perte d’appétit et amaigrissement.

Les ganglions lymphatiques augmentent de volume dans tout l’organisme chez environ 50 % des personnes atteintes d’une syphilis secondaire. D’autres organes sont affectés chez environ 10 % des personnes infectées. Les yeux peuvent être le site d’une inflammation. Les os et les articulations peuvent être douloureux. Chez un nombre limité de personnes, l’infection du foie (hépatite) provoque une douleur abdominale et une jaunisse (la peau et le blanc des yeux deviennent jaunes) et des urines foncées. Certains patients sont atteints de céphalées ou de problèmes auditifs ou ophtalmiques ou d’équilibre, car le cerveau, l’oreille interne ou les yeux sont infectés.