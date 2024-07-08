Liquortests

Es wird eine Lumbalpunktion (Liquorpunktion) durchgeführt (1, 2). Bei Vorliegen einer Enzephalitis ist der Liquor durch eine lymphozytäre Pleozytose, normale Glukosespiegel, leicht erhöhtes Gesamtprotein und das Fehlen von Erregern in der Kultur nach Gram-Färbung (ähnlich wie der Liquorbefund bei aseptischer Meningitis) charakterisiert. Eine Pleozytose kann bei schweren Infektionen polymorphkernig sein. Die Liquorauffälligkeiten können sich oft erst nach 8–24 h nach Beginn der Symptome entwickeln. Bei hämorrhagischer Nekrose können Erythrozyten in den Liquor übergehen und den Proteingehalt erhöhen. Der Liquor-Glukosespiegel kann niedrig sein, wenn die Ursache das Varizella-Zoster-Virus, Mumps oder das lymphozytäre Choriomeningitis-Virus ist.

Liquorproben sollten zur Virusidentifizierung mittels PCR oder, bei Verdacht auf eine arbovirale Infektion, zum Nachweis antiviraler Antikörper im Liquor geschickt werden. Der PCR-Test von Liquor ist der diagnostische Test der Wahl für HSV-1, HSV-2, Varicella-Zoster-Virus, Cytomegalievirus, Enteroviren und JC-Virus. Die Polymerase-Kettenreaktion ist besonders sensitiv und spezifisch für HSV im Liquor. Allerdings können die Ergebnisse nicht schnell verfügbar sein, und trotz der Fortschritte in der Technologie können aus einer Vielzahl von Gründen immer noch falsch-negative und falsch-positive Ergebnisse auftreten; es handelt sich nicht immer um technische Fehler (z. B. kann das Blut in einer leicht traumatischen Liquorprobe in der Polymerase-Kettenreaktion den Amplifikationsschritt hemmen). Falsch-negative Ergebnisse können früh bei HSV-1-Enzephalitis auftreten; Wenn aufgrund der klinischen Befunde ein falsch-negatives Ergebnis vermutet wird, sollten die Tests innerhalb von 48 bis 72 Stunden wiederholt werden. Ein kürzlich entwickeltes Multiplex-PCR-Verfahren, mit dem mehrere virale und andere Infektionserreger gleichzeitig nachgewiesen werden können, liefert innerhalb weniger Stunden diagnostische Informationen. Multiplex-PCR-Ergebnisse müssen gegebenenfalls durch konventionelle PCR bestätigt werden.

In den Viruskulturen aus dem Liquor wachsen Enteroviren, nicht aber die meisten anderen Viren. Aus diesem Grund wurden Liquor-Viruskulturen durch die PCR ersetzt und werden nur noch selten zur Diagnose verwendet.

Virale IgM-Titer im Liquor sind oft nützlich bei der Diagnose einer akuten Infektion, v. a. der West-Nil-Enzephalitis, für die sie zuverlässiger sind als die Polymerase-Kettenreaktion. CSF-IgG- und IgM-Titer können empfindlicher als PCR für Enzephalitis aufgrund einer reaktivierten Varicella-Zoster-Virus-Infektion sein. Kombinierte serologische Tests von Liquor und Blut müssen in der Akutphase und der Rekonvaleszenzzeit in einem Abstand von mehreren Wochen entnommen werden: Sie können einen Anstieg der für bestimmte Virusinfektionen spezifischen Virustiter nachweisen.