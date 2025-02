Bei kutaner Leishmaniose ist das erste Symptom meist eine klar abgegrenzte Pustel an der Stelle des Sandmückenstiches. Sie erscheint nach mehreren Wochen oder Monaten und enthält Parasiten im Inneren von weißen Blutkörperchen, die als Makrophagen bekannt sind. Während sich die Infektion ausbreitet, können in der Nähe weitere Pusteln auftreten. Die ursprüngliche Pustel vergrößert sich langsam und wird zu einem offenen Geschwür, das nässen oder Schorf bilden kann. Die Geschwüre sind in der Regel schmerzlos und verursachen keine anderen Symptome, es sei denn, es hat sich eine sekundäre bakterielle Infektion in ihrem Inneren entwickelt. Diese ist durch Rötungen in angrenzenden Hautbereichen, Schmerzen und bisweilen Fieber gekennzeichnet. Diese Geschwüre heilen normalerweise von selbst nach einigen Monaten, können aber auch mehr als ein Jahr bestehen bleiben. Sie hinterlassen Narben, die ähnlich wie Verbrennungsnarben aussehen. In seltenen Fällen erscheinen die Geschwüre auf der Haut am ganzen Körper. Wenn dies geschieht, wird die Person auf eine HIV-Infektion und auf andere Ursachen für ein geschwächtes Immunsystem untersucht.

Hautleishmaniose Bild © Springer Science+Business Media

Bei der mukokutanen Leishmaniose beginnen die Symptome mit einer Hautläsion, die von selbst wieder abheilt. Während die Hautläsion noch vorhanden ist, aber auch Monate bis Jahre nach deren Abheilen können sich außerdem offene Stellen auf Schleimhäuten in der Nase, im Mund oder im Rachen bilden, wo auch Gewebe zerstört werden kann. Das erste Anzeichen kann eine verstopfte Nase, ein Ausfluss aus der Nase oder Nasenbluten sein. Mit der Zeit kann es zu schweren Entstellungen kommen.

Schleimhautleishmaniose Bild Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. A. Canese mit Hilfe der Public Health Image Library der Centers for Disease Control and Prevention.

Viszerale Leishmaniose kann plötzlich auftreten, entwickelt sich in der Regel aber schrittweise über mehrere Wochen bis Monate nach dem ansteckenden Stich einer Sandmücke. Die Betroffenen können unregelmäßige Fieberanfälle haben. Sie können Gewicht verlieren, Durchfall haben und an allgemeiner Müdigkeit leiden. Die Leber, die Milz und mitunter auch die Lymphknoten vergrößern sich. Die Anzahl der Blutzellen sinkt und löst damit eine Anämie aus, was die Betroffenen anfälliger für andere Infektionen macht. Ohne Behandlung kann die viszerale Leishmaniose zum Tod führen.

Patienten, die auf die Behandlung ansprechen, und solche, die infiziert, aber symptomfrei sind, entwickeln aller Wahrscheinlichkeit nach auch später keine Symptome, sofern ihr Immunsystem nicht geschwächt wird (z. B. durch AIDS oder Medikamente zur Unterdrückung des Immunsystems, wie z. B. zur Vorbeugung vor der Abstoßung eines Organtransplantats).

Nach der Behandlung einer viszeralen Leishmaniose können Flecken oder Pusteln (Knötchen) auf der Haut erscheinen, während die anderen Symptome der viszeralen Leishmaniose abklingen. Wenn Sandmücken Menschen mit diesen auffälligen Hautflecken stechen, infizieren sich die Mücken und können die Infektion so weiter verbreiten. Ob sich Flecken und Pusteln einstellen und wie lange diese nach der Behandlung andauern, hängt davon ab, in welcher geografischen Region die Infektion stattfand:

Im Sudan (südlich der Sahara) in Afrika: Die Flecken und Pusteln bleiben normalerweise über mehrere Monate bis ein Jahr lang sichtbar.

In Indien und benachbarten Ländern: Die Flecken und Pusteln können jahrelang bestehen bleiben.

In Südeuropa, Nordafrika, im Nahen Osten und in Lateinamerika: Nach der Behandlung einer viszeralen Leishmaniose treten keine Flecken und Pusteln auf.

Bei AIDS-Patienten tritt die viszerale Leishmaniose häufig mehrmals auf und die kutane Leishmaniose kann Läsionen am ganzen Körper hervorrufen.