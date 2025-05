Entfernung der Zecke

Auftragen eines Antiseptikums

Manchmal Antibiotika, die oral verabreicht werden, um einer Lyme-Borreliose vorzubeugen

Zeckenbisse können manchmal verhindert werden, wenn man in den Bereichen, in denen Zecken verbreitet sind, Vorsichtsmaßnahmen ergreift.

Vorbeugung gegen Zeckenbisse

Die Zecken-Entfernung sollte möglichst rasch erfolgen. Am besten geschieht das, indem man die Zecke mit einer gebogenen Pinzette so nahe an der Haut wie möglich greift und direkt herauszieht. Der Kopf der Zecke, der möglicherweise nicht mit dem Körper herauskommt, sollte entfernt werden, da er eine anhaltende Entzündung verursachen kann. Die meisten der Hausmittel zum Entfernen einer Zecke, wie das Auftragen von Alkohol, Nagellack oder Vaseline oder die Verwendung eines heißen Zündholzes, sind unwirksam und können Hautschäden verursachen oder dazu führen, dass die Zecke infizierten Speichel in die Bisswunde abgibt.

Wussten Sie ...

Nachdem die Zecke entfernt wurde, sollte ein Antiseptikum aufgetragen werden. Falls es eine Schwellung und eine Verfärbung der Haut gibt, kann ein oral eingenommenes Antihistaminikum hilfreich sein. Wenn es so aussieht, als ob die Zecke über eine längere Zeit festsaß (die Zecke ist stark angeschwollen), oder wenn die Lyme-Krankheit in der Region verbreitet ist, können die Ärzte ein Antibiotikum verabreichen, um der Lyme-Krankheit möglichst vorzubeugen.

Wenn ein Zeckenbiss, etwa von der Pajaroello-Zecke, die Haut stark beschädigt hat, reinigt der Arzt die Haut gründlich und entfernt sämtliche tote Haut von der Wunde. Der Arzt kann Kortikosteroide oder Antiseptika auf die Fläche geben, um weiteren Hautschäden und einer Infektion vorzubeugen.