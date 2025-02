University of Illinois at Chicago;

Fast alle Spinnen sind giftig. Allerdings sind die Fänge der meisten Arten zu kurz oder dünn, um in die menschliche Haut einzudringen. Obwohl in den Vereinigten Staaten wenigstens 60 Arten Menschen gebissen haben, treten ernsthafte Verletzungen hauptsächlich bei nur zwei Arten von Spinnen auf:

Der Schwarzen Witwe

Der Braunen Einsiedlerspinne (Fiddleback oder Violinenspinne)

Schwarze Witwe Bild Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

Braune Einsiedlerspinnen gibt es im Mittleren Westen und im zentralen Süden der Vereinigten Staaten, nicht in den Küstenstaaten oder den Staaten entlang der kanadischen Grenze, außer wenn sie auf der Kleidung oder im Gepäck eingeschleppt werden. Die Schwarze Witwe gibt es überall in den Vereinigten Staaten. Auch wenn einige Menschen Taranteln für gefährlich halten, verursacht ihr Biss keine ernsten Verletzungen. Spinnenbisse verursachen in den Vereinigten Staaten weniger als drei Todesfälle im Jahr, in der Regel bei Kindern.

Zu den schweren Verletzungen durch Spinnenbisse zählen schwere Wunden, die das Gift der braunen Einsiedlerspinne verursacht, und Vergiftung des gesamten Körpers durch das Nervengift der schwarzen Witwe.

Wunden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch die Braune Einsiedlerspinne verursacht wurden, gehen in Wirklichkeit häufig auf andere Probleme zurück, von denen manche unter Umständen gefährlicher sind.

Bisse der Braunen Einsiedlerspinne werden behandelt, indem die Wunde versorgt wird.

Bisse der Schwarzen Witwe werden behandelt, indem die Symptome gelindert werden, und manchmal, indem ein Gegengift verabreicht wird.

Braune Einsiedlerspinne Bild Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

(Siehe auch Einführung in Bisse und Stiche.)

Symptome von Spinnenbissen Der Biss einer Schwarzen Witwe verursacht in der Regel stechende Schmerzen, etwa wie ein Nadelstich, gefolgt von einem dumpfen, manchmal taub machenden Schmerz im Bereich um den Biss herum. Krampfender Schmerz und Muskelstarre, die schwer sein können, stellen sich im Bauch oder in den Schultern, im Rücken und im Brustraum ein. Weitere Symptome sind unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Unruhe, Ängstlichkeit, Kopfschmerzen, Schlaffheit und ein Anschwellen der Augenlider, Hautausschlag und Juckreiz, schwere Atembeschwerden, vermehrte Speichelbildung und Schwäche. Wussten Sie ... Biss der Braunen Einsiedlerspinne Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. Thomas Arnold. Die Bisse einer Braunen Einsiedlerspinne verursachen eventuell keine oder keine sofortigen Schmerzen, aber manche Schmerzen stellen sich in dem Bereich um den Biss herum innerhalb etwa einer Stunde ein. Die Schmerzen können stark sein und den gesamten verletzten Bereich betreffen, der rot und gequetscht erscheinen und jucken kann. Auch der Rest des Körpers juckt eventuell. Es bildet sich eine Blase, umgeben von einem gequetschten Bereich oder von einem klar geröteten Bereich, der einem Bullenauge ähnelt. Dann wird die Blase größer, füllt sich mit Blut und platzt auf, hinterlässt ein offenes Geschwür (Ulkus) mit dickem schwarzen Schorf, das sich später stark vernarben kann. Selten stellen sich Übelkeit und Erbrechen, Schmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Schwitzen, Bluterkrankungen und Niereninsuffizienz ein.

Diagnose von Spinnenbissen Untersuchung durch den Arzt

Wenn möglich, Identifizierung der Spinne Es gibt keine Möglichkeit, eine Spinne auf der Grundlage des Bissmals zu identifizieren. Deshalb kann eine genaue Diagnose nur dann gestellt werden, wenn die Spinne identifiziert werden kann. Schwarze Witwen werden an der roten oder orangen sanduhrähnlichen Zeichnung auf dem Bauch identifiziert. Braune Einsiedlerspinnen tragen ein geigenförmiges Mal auf dem Rücken. Diese Identifizierungsmale können aber schwer festzustellen sein, und die Spinne wird selten intakt wiedergefunden, weshalb die Diagnose für gewöhnlich unsicher ist und auf Symptomen basiert. Viele Menschen verwechseln Hautinfektionen, von denen manche potenziell gefährlich sein können (wie die mit Methicillin-resistentem Staphylococcus aureus [MRSA]) oder andere Schädigungen mit Spinnenbissen.