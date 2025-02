Gehirnentzündung (Enzephalitis)

Durch Zecken übertragene Enzephalitis , die in Nordasien, Russland und Europa vorkommt. Bei dieser Infektion kommt es in der Regel zu einer leichten grippeähnlichen Erkrankung, die nach einigen Tagen abklingt. Bei manchen Patienten, die normalerweise älter als 50 sind, kommt es jedoch zu schwerwiegenderen Symptomen. Da in Europa und Russland viele Fälle auftreten, steht dort eine Impfung zur Verfügung.

Die Powassan-Virus-Infektion tritt vor allem in Kanada, in der Region der Großen Seen sowie im Nordosten der USA auf. Auch Enzephalitisfälle in Russland wurden durch das Powassan-Virus verursacht. Das Virus ähnelt jenem, das in Europa die von Zecken übertragene Gehirnentzündung verursacht. Eine Infektion mit dem Powassan-Virus verursacht in der Regel leichte oder gar keine Symptome. Die Infektion kann jedoch auch eine schwere Enzephalitis mit Kopfschmerzen, Erbrechen, Krampfanfällen, Koordinationsverlust, Sprachproblemen oder Koma verursachen. Etwa 10 Prozent der Patienten mit schwerer Enzephalitis sterben. Das Powassan-Virus wird von der Hirschzecke übertragen, die auch für die Verbreitung der Lyme-Borreliose verantwortlich ist. Bei der Lyme-Borreliose muss sich die Zecke 24 bis 48 Stunden lang festbeißen, um die Krankheit zu übertragen. Im Gegensatz dazu kann eine Powassan-Virus-Infektion bereits übertragen werden, wenn sich eine infizierte Zecke nur 15 Minuten lang festhält. Der Impfstoff, der in Europa und Russland erfolgreich bei der von Zecken übertragenen Enzephalitis eingesetzt wird, wirkt nicht gegen das Powassan-Virus.