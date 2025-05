Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz kommen gewöhnlich in vertrauter Umgebung am besten zurecht und können meist zu Hause bleiben.

Im Allgemeinen sollte die Umgebung hell, fröhlich, sicher und stabil sein sowie etwas Stimulation, wie Radio oder Fernsehen, bieten. Die Umgebung sollte so gestaltet sein, dass es leicht ist, sich zu orientieren. Fenster helfen Betroffenen zum Beispiel, zu erkennen, welche Tageszeit es ist.

Ein strukturierter Tag mit Routineabläufen hilft Demenzkranken, die Orientierung nicht zu verlieren und gibt ihnen ein Gefühl der Sicherheit und Stabilität. Änderungen der Umgebung, von Abläufen oder der Betreuer sollten Betroffenen klar und einfach erklärt werden. Vor jedem Ablauf oder vor jeder Interaktion, wie einem Bad oder einer Mahlzeit, sollte ihnen erklärt werden, was geschehen wird. Wenn man sich mit den Erklärungen Zeit nimmt, können Auseinandersetzungen verhindert werden.

Routine im Alltag, wie beim Baden, Essen und Schlafen, hilft Demenzkranken, sich an Abläufe zu erinnern. Ein routinemäßiger Ablauf zur Schlafenszeit kann ihnen beim Schlafen helfen.

Andere Aktivitäten, die regelmäßig geplant sind, können Betroffenen dabei helfen, sich selbstständig und gebraucht zu fühlen, indem ihre Aufmerksamkeit auf angenehme und nützliche Aufgaben gelenkt wird. Solche Aktivitäten können auch zur Milderung von Depressionen beitragen. Am besten sind Aktivitäten, die mit Interessen zusammenhängen, die der Betroffene vor der Demenz hatte. Die Aktivitäten sollten auch Spaß machen und stimulierend sein, aber nicht zu viele Wahlmöglichkeiten oder Herausforderungen beinhalten.

Körperliche Bewegung baut Stress und Frustrationen ab und kann so Schlafstörungen und unerwünschtem Verhalten, wie Aufgebrachtheit und Umherwandern, vorbeugen. Sie kann auch das Gleichgewicht verbessern (und dadurch vielleicht Stürzen vorbeugen) und hält das Herz und die Lunge gesund.

Durch kontinuierliche geistige Aktivität wie Hobbys, Interesse an aktuellen Ereignissen und Lesen, bleiben Betroffene eher geistesgegenwärtig und am Leben interessiert. Bei Fortschreiten der Demenz sollten Aktivitäten in kleinere Abschnitte eingeteilt oder vereinfacht werden.

Eine Reizüberflutung ist zu vermeiden, die Betroffenen sollten jedoch nicht sozial isoliert werden.

Häufige Besuche des Personals und bekannter Menschen helfen Betroffenen, gesellig zu bleiben.

Verbesserungen können sich einstellen, wenn

Tägliche Abläufe vereinfacht werden.

Die Erwartungen der Pflegenden realistisch sind.

Die Betroffenen nicht das Gefühl bekommen, ihrer Würde und Selbstachtung beraubt zu werden.

Es wird möglicherweise zusätzliche Hilfe benötigt. Familienangehörige können eine Liste verfügbarer Dienstleister im Gesundheits- und Sozialbereich von medizinischen Fachkräften erhalten oder im Internet finden. Die Dienstleistungen können Haushaltsführung, Entlastungspflege, Essen auf Rädern, Tagespflegeprogramme und speziell gestaltete Aktivitäten für Demenzkranke umfassen. Eine 24-Stunden-Betreuung kann eingerichtet werden, was allerdings sehr teuer ist.

Da Demenz in der Regel eine fortschreitende Erkrankung ist, ist es sehr wichtig, für die Zukunft zu planen. Familienangehörige sollten den Umzug in eine neue Umgebung, die dem Demenzkranken mehr Unterstützung und Struktur bietet, schon lange im Voraus geplant haben und sich der Möglichkeiten für eine Langzeitpflege bewusst sein. Solche Pläne werden meist gemeinsam mit dem Arzt, einem Sozialarbeiter, Krankenschwestern und einem Anwalt gemacht, die hauptsächliche Verantwortung liegt allerdings bei den Familienangehörigen. Entscheidungen darüber, ob ein Demenzkranker in eine angemessenere Umgebung umziehen sollte, müssen einerseits die Sicherheit des Betroffenen berücksichtigen sowie darauf abzielen, dem Betroffenen so lange wie möglich das Gefühl zu geben, selbstständig zu sein. Solche Entscheidungen hängen von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel:

Schweregrad der Demenz

Wie gestört das Verhalten des Betroffenen ist

Häusliche Umgebung

Verfügbarkeit von Familienangehörigen und Betreuern

Finanzielle Mittel

Andere, nicht zusammenhängende Erkrankungen oder körperliche Probleme

Einige Langzeit-Pflegeeinrichtungen, einschließlich Einrichtungen für betreutes Wohnen und Altersheime, sind auf die Pflege von Demenzkranken spezialisiert. Das Personal ist dazu ausgebildet, das Denken und Handeln von Demenzkranken zu verstehen und richtig darauf zu reagieren. In diesen Einrichtungen erfolgen routinemäßige Abläufe, die den Bewohnern Sicherheit geben, und es werden Aktivitäten angeboten, bei denen sie sich produktiv und ins Leben eingebunden fühlen. Die meisten Einrichtungen verfügen über angemessene Sicherheitsmaßnahmen. Zum Beispiel hilft Beschilderung den Bewohnern dabei, sich zurechtzufinden, und bestimmte Türen sind mit Schlössern oder Alarmsignalen ausgestattet, damit die Bewohner nicht umherwandern können. Falls eine Einrichtung nicht über diese Sicherheitsmaßnahmen verfügt, ist es häufig eine bessere Lösung, einen Betroffenen mit einem Verhaltensproblem in eine Einrichtung zu verlegen, die über angemessene Maßnahmen verfügt, als Medikamente zur Verhaltenskontrolle einzusetzen.

Der Zustand eines Demenzkranken kann sich verschlechtern, wenn er von seinem Zuhause in eine Langzeit-Pflegeeinrichtung kommt. Die meisten Betroffenen gewöhnen sich allerdings schon nach kurzer Zeit daran und finden sich in der stützenden Umgebung besser zurecht.