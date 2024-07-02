Behandlungsoptionen am Lebensende

Die Wiederbelebung eines Patienten, dessen Herz und Lunge nicht mehr arbeiten (Herz-Lungen-Wiederbelebung [HLW]), umfasst Maßnahmen wie Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung, Medikamente und Elektroschocks. HLW ist die einzige, im Krankenhaus automatisch eingeleitete Maßnahme, es sei denn, der Patient hat im Voraus etwas anderes verfügt (Anordnung zum Verzicht auf Wiederbelebung (VaW)). Wiederbelebungsmaßnahmen können durch Versorgungspläne, sei es durch eine formale Patientenverfügung oder durch eine Vereinbarung zwischen Patient (oder der Person, die gesundheitliche Entscheidungen für den Patienten zu treffen bevollmächtigt ist, wenn der Patient dazu nicht mehr imstande ist) und Arzt, untersagt werden. Sobald eine Entscheidung getroffen wurde, nimmt der Arzt die VaW-Anweisung in die Krankenakte des Patienten auf.

Da eine HLW einen Patienten bestenfalls in den Zustand versetzt, in dem er sich kurz vor dem Herzstillstand befand, empfiehlt sie sich nicht für Patienten, die im Sterben liegen und bei denen der Herzstillstand einfach das Sterbeereignis darstellt. Die überwiegende Mehrheit solcher Patienten bleibt die HLW erfolglos. Die wenigen, die darauf reagieren, überleben nur kurz, ohne das Bewusstsein vollständig wiederzuerlangen.

Die Entscheidung, auf HLW zu verzichten, ist für die meisten Menschen sinnvoll, die bald sterben werden.