Rechtliche und ethische Fragen am Lebensende

Obwohl sehr wenige Menschen versuchen, ihrem Leben tatsächlich selbst ein Ende zu setzen, ziehen viele sterbende Menschen einen Suizid zumindest in Betracht. Es kann hilfreich sein, mit einem Arzt über Suizid zu sprechen, um seine Gedanken zu ordnen und bestimmte Probleme zu lösen, die die Suizidgedanken ausgelöst haben. Der Arzt kann sich stärker bemühen, Schmerzen, Depression und andere unangenehme Symptome zu lindern. Die übrigen Mitglieder des Pflegeteams wie religiöse Respektpersonen können dem Patienten und den Angehörigen versichern, dass diese sie schätzen, und ihnen helfen, einen Sinn zu finden. Manche Menschen ziehen dennoch den Suizid vor, um so einer unerträglichen Situation ein Ende zu machen oder selbst zu entscheiden, wann und wie sie sterben möchten. Die meisten Menschen sind der Auffassung, dass sie ausreichend Kontrolle über ihr Leben haben, wenn sie lebensverlängernde Maßnahmen wie Sondenernährung oder künstliche Beatmung ablehnen. Der Verzicht auf lebenserhaltende Maßnahmen, Nahrung und Flüssigkeit, wenn der Tod naht, oder die Einnahme von vielen Medikamenten oder von Medikamenten in hohen Dosen zur Linderung der Symptome führt in der Regel nicht zum Tod und wird auch nicht als Suizid betrachtet (siehe auch Death with Death with Dignity National Center: Voluntary Stopping of Eating and Drinking [VSED]).

Die ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung, die manchmal als assistierter Suizid (Sterbehilfe) bezeichnet wird, bezieht sich auf die Unterstützung, die ein Arzt einer Person gewährt, die ihr Leben beenden will. Ärztliche Beihilfe zur Selbsttötung ist unter bestimmten Bedingungen in einigen Staaten der Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern zugelassen.