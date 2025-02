Ein Aufenthalt in einer unvertrauten Umgebung, wie beispielsweise in einem Krankenhaus und insbesondere auf einer Intensivstation (ITS), kann zu einem Delir beitragen oder eines auslösen.

Auf Intensivstationen werden Menschen in Räumen isoliert, die normalerweise keine Fenster oder Uhren haben. Dadurch erleben Menschen einen Mangel an Sinnesempfindungen und werden möglicherweise orientierungslos. Der Schlaf wird durch Personal gestört, das Patienten in der Nacht aufweckt, um sie zu beobachten und zu behandeln, sowie durch laut piepsende Monitore, Sprechanlagen, Stimmen im Korridor und Alarme. Außerdem leiden die meisten Menschen auf Intensivstationen an schwerwiegenden Erkrankungen und werden mit Medikamenten behandelt, die ein Delir noch wahrscheinlicher machen.

Menschen auf Intensivstationen können Krampfanfälle bekommen, die keine Konvulsionen verursachen (nichtkonvulsive Krampfanfälle). Diese Krampfanfälle können zu einem Delir führen, wobei die Krampfanfälle möglicherweise nicht festgestellt werden, da sie keine Konvulsionen oder andere typische Symptome von Krampfanfällen verursachen. Wenn die Krampfanfälle unbemerkt bleiben, kann es sein, dass sie nicht richtig und rechtzeitig behandelt werden.