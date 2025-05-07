Verwirrtheit und geistiger Abbau aufgrund eines Krankenhausaufenthalts

Eine Krankheit kann, besonders, wenn sie mit der Einnahme von Medikamenten gegen Schmerzen und Angstzustände verbunden ist, das Leben eines jeden Menschen durcheinanderbringen. Die Krankenhausumgebung verstärkt dieses Problem. Dort geben Patienten ihre Gegenstände für den persönlichen Gebrauch und ihre Kleidung – beides Zeichen ihrer Identität – für ein Krankenhausnachthemd auf. Sie befinden sich an einem fremden Ort ohne den Anker ihrer Familie und ihrer Alltagsroutinen. Oft bieten Krankenhäuser wenig Stimulation, zum Beispiel Dinge zum Ansehen, Klänge und Austausch mit anderen Menschen. Die Patienten liegen möglicherweise allein oder zusammen mit einem weiteren, nicht sehr gesprächigen Patienten im Krankenzimmer, das weiß gestrichen und mit farblosen, einheitlichen Möbeln ausgestattet ist. Die meiste Zeit steht vielleicht niemand für ein Gespräch zur Verfügung.

Die Untersuchungen und Zeitpläne im Krankenhaus können weiter zur Verwirrung beitragen. So werden Patienten zum Beispiel eventuell nachts öfter geweckt, sodass ihnen der notwendige Schlaf fehlt. Sie können sich vielleicht nicht in einem unpersönlichen, schlecht beleuchteten Raum zurechtfinden. Die vielen Untersuchungen und die komplizierten Geräte überfordern sie möglicherweise.

Intensivpflegestationen können sogar zu noch mehr Verwirrung führen. Patienten auf der Intensivstation sind allein, manchmal ohne Fenster oder Uhren, mit denen sie sich von selbst wieder besser orientieren könnten. Das Piepen der Monitore, konstantes grelles Licht und häufige Störungen zur Blutabnahme, zum Wechsel von intravenösen Schläuchen oder zur Verabreichung von Medikamenten können den Schlaf beeinträchtigen. Müde Patienten neigen mehr zu Verwirrung und Desorientiertheit. Manchmal ist die Verwirrtheit so ausgeprägt, dass Patienten eine Form von Delir entwickeln, das sogenannte Durchgangssyndrom (auch „postoperatives Delir“).

Falls Patienten während eines Krankenhausaufenthalts ungewöhnlich verwirrt sind, sollten die Familienangehörigen das Personal informieren, wenn sie glauben, dass es sich um kein normales Verhalten handelt. Ein Delir lässt sich normalerweise heilen, wenn seine Ursache, z. B. eine Krankheit, ein Medikament oder eine Stresssituation beseitigt wird.

In manchen Situationen können die Betroffenen so verwirrt sein, dass sie nicht verstehen, warum sie im Krankenhaus sind. Sie können aufgewühlt sein und versuchen aufzustehen, ziehen sich den Venenkatheter oder andere Schläuche heraus oder tun andere Dinge, mit denen sie sich selbst oder anderen schaden können. Möglicherweise interpretieren sie Handlungen anderer Personen als Bedrohung und reagieren darauf ihrerseits mit körperlichen Drohungen. In solchen Fällen kann die Anwesenheit eines Familienangehörigen oder eines Freundes dabei helfen, den Patienten zu beruhigen. Manchmal werden Patienten 24 Stunden am Tag von einem Mitarbeiter des Krankenhauses überwacht, um sie daran zu hindern, etwas Gefährliches zu unternehmen. In seltenen Fällen wird der Patient fixiert oder ein niedrig dosiertes Antipsychotikum verabreicht, bis die Verwirrung nachlässt.

(Siehe auch Durch den Krankenhausaufenthalt verursachte Probleme.)