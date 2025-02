Erhöhte oder häufige Harnausscheidung

Menschen mit einem Schwächegefühl in den Beinen sollten sofort ins Krankenhaus gehen, da diesem Problem eine Erkrankung des Rückenmarks zugrunde liegen kann. Menschen mit Fieber und Rückenschmerzen sollten noch am selben Tag zum Arzt gehen, da eine Niereninfektion die Ursache sein kann. Betroffene, bei denen andere alarmierende Anzeichen auftreten, sollten innerhalb der nächsten 1 oder 2 Tage den Arzt aufsuchen. Betroffene, bei denen keinerlei alarmierende Anzeichen auftreten, sollten sobald es möglich ist, einen Arzttermin vereinbaren, z. B. innerhalb einiger Tage oder einer Woche; falls jedoch eine längere Wartezeit erforderlich ist, stellt dies in der Regel kein Risiko dar, wenn sich die Symptome innerhalb von Wochen entwickelt haben und recht schwach sind.