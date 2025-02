University of California, San Francisco

Eine Rhabdomyolyse tritt auf, wenn durch Krankheiten, Verletzungen oder toxische Substanzen geschädigte Muskelfasern zerfallen und ihren Inhalt in den Blutkreislauf abgeben. Eine schwere Erkrankung kann eine akute Nierenschädigung verursachen.

Häufige Ursachen sind unter anderem Muskelverletzungen und Durchblutungsstörungen in geschädigtem Gewebe, Medikamente, toxische Substanzen und Infektionen.

Weniger häufige Ursachen sind ein Elektrolytungleichgewicht, endokrine und genetische Störungen, außergewöhnliche körperliche Betätigung und extreme Körpertemperaturen.

Die Symptome können Muskelschmerzen, Schwäche und rötlich-braunen (oder teefarbenen) Urin beinhalten. Einige Betroffene weisen jedoch all diese Symptome auf.

Zu den ernsthaften Komplikationen zählt eine akute Nierenschädigung (auch akutes Nierenversagen genannt).

Die Diagnose erfolgt mittels Blut- und Urintests.

Die Behandlungen zielen auf die Ursache und alle daraus resultierenden Komplikationen ab (z. B. wird eine akute Nierenschädigung mit intravenös verabreichten Flüssigkeiten und manchmal mittels Dialyse behandelt).

(Siehe auch Übersicht über Niereninsuffizienz.)

Eine normale Skelettmuskelfunktion erfordert den richtigen Austausch von Elektrolyten (elektrisch geladene Mineralstoffe wie Natrium und Kalium) über die Muskelzellen (Myozyten). Dieser Austausch ermöglicht es den Zellen Adenosintriphosphat (ATP) entsprechend zu verstoffwechseln. Dabei handelt es sich um ein Molekül, das für den Energietransport innerhalb der Zellen und die Energieversorgung der Körperfunktionen zuständig ist.

Bei der Rhabdomyolyse sind die Prozesse, die die normale Funktionsfähigkeit der Skelettmuskeln unterstützen, gestört, sodass die Myozyten abgebaut werden und einen Teil ihres Inhalts in den Blutkreislauf abgeben, unter anderem:

Kreatinkinase (CK), ein Protein (Eiweiß), dessen Spiegel ansteigt, wenn Muskeln geschädigt sind

Myoglobin, ein eisenhaltiges Protein, das Sauerstoff transportiert und in den Myozyten speichert

Elektrolyte

Wenn die Nieren normal funktionieren, filtern sie das gesamte Myoglobin und die überschüssige Kreatinkinase über den Urin aus dem Blutkreislauf. Hohe Konzentrationen von Myoglobin im Blut können die Nieren überfordern und schädigen (was zu einer akuten Nierenschädigung führt). Auch andere Organe können hiervon betroffen sein.

Jede Form von Muskelschädigung kann zu einer Rhabdomyolyse führen. Die häufigsten Ursachen dieser Schädigung sind unter anderem:

Direkte Verletzung des Muskels oder Beeinträchtigung des Blutflusses im Muskelgewebe, wie bei Quetschungen, Stromschlägen, Krampfanfällen, oder Kompartment-Syndrom (eine schmerzhafte Erkrankung, die durch einen gefährlich hohen Druck im Innern des betroffenen Muskels gekennzeichnet ist)

Einige Medikamente und giftige Substanzen

Infektion (zum Beispiel Influenza-A- oder B-Virus, Coxsackie-Virus oder das Bakterium Staphylococcus aureus)

Einige Medikamente und giftige Substanzen (zum Beispiel Statine) können eine direkte Muskelschädigung verursachen. Andere Medikamente und giftige Substanzen verstärken die Konzentration von Medikamenten, die den Muskel schädigen könnten (zum Beispiel Wechselwirkungen in Verbindung mit Antibiotika). Andere Medikamente und giftige Substanzen schädigen den Muskel indirekt, indem sie die Blutversorgung dieser Muskeln einschränken. Zum Beispiel können Patienten, die nach der Anwendung von Medikamenten wie angstlösenden Mitteln oder Antipsychotika oder dem Konsum von Kokain, Amphetaminen, oder Alkohol sediert oder nicht bewegungsfähig sind, über Stunden in der gleichen Position verharren. Dies kann zu einer Kompression und Schädigung bestimmter Muskeln sowie der Blutgefäße in diesen Muskeln führen.

Zu den selteneren Ursachen der Rhabdomyolyse zählen:

Symptome der Rhabdomyolyse Die 3 Leitsymptome der Rhabdomyolyse sind Muskelschmerzen, Schwäche und rötlich-brauner oder teefarbener Urin (verursacht durch hohe Konzentrationen des rot pigmentierten Proteins Myoglobin im Blut). Allerdings ist dieses Symptombild bei weniger als 10 Prozent aller Personen mit Rhabdomyolyse vorhanden. Die Symptome einer Rhabdomyolyse variieren und viele Betroffene weisen überhaupt keine Muskelbeschwerden auf. Wenn vorhanden, betreffen die Muskelschmerzen tendenziell die Schultern, die Oberschenkel, den unteren Rücken und die Waden. Weitere Anzeichen und Symptome hängen von der Ursache der ursprünglichen Muskelschädigung sowie von den Komplikationen dieser Schädigung ab (zum Beispiel Fieber bei Patienten mit Infektion oder Veränderungen in Bezug auf die Aufmerksamkeit bei Personen unter Medikamenten-/Drogeneinfluss). Eine akute Nierenschädigung tritt sehr häufig auf, nämlich bei 15 bis 50 Prozent der Patienten mit Komplikationen in Zusammenhang mit einer Rhabdomyolyse. Gelegentlich wird die Rhabdomyolyse durch eine Verbrauchskoagulopathie oder disseminierte intravasale Koagulopathie erschwert. Hier liegen in den Blutgefäßen im gesamten Körper kleine Blutgerinnsel vor.

Diagnose der Rhabdomyolyse Untersuchung durch den Arzt

Blut- und Urintests Ärzte vermuten eine Rhabdomyolyse aufgrund der Symptome. Die Diagnose wird durch Bluttests bestätigt. Manchmal wird zur Bestätigung der Diagnose ein weiterer Labortest zur Bestimmung von Myoglobin im Urin durchgeführt.