Maligne Hyperthermie

Rasche Kühlung des Körpers

Verabreichung von Dantrolen

Menschen mit maligner Hyperthermie müssen so rasch wie möglich gekühlt werden, in der Regel durch Ausziehen der Kleider und Bedecken der Haut mit Wasser oder unter Umständen mit Eis. Um die Wasserverdunstung und damit die Körperkühlung zu beschleunigen, kann mit einem Ventilator Luft an den Körper gebracht werden. In einer Intensivstation wird die Körpertemperatur häufig, oft sogar durchgehend, kontrolliert. In der Regel wird Dantrolen, ein Muskelentspannungsmittel, verabreicht. Durch die Entspannung der Muskeln wird auch das Fieber gesenkt und der Schaden an den Muskeln verringert.

Störungen in der Blutgerinnung und Symptome in Bezug auf eine Organstörung müssen ebenfalls behandelt werden. Bei einem neuroleptischem, malignen Syndrom können Ärzte versuchen, eine Nierenschädigung durch eine Myoglobinurie zu vermeiden, indem sie große Mengen von Flüssigkeiten, die Natriumbikarbonat enthalten, intravenös verabreichen.

Viele Betroffene mit maligner Hyperthermie sterben, obwohl sie früh und intensiv behandelt werden.