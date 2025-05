Duchenne-Muskeldystrophie und Becker-Muskeldystrophie

Physiotherapie und Schienen für Fußgelenk oder Bein

Manchmal Hemmstoffe des Angiotensin-konvertierenden Enzyms und Betablocker

Manchmal operative Eingriffe

Für die Duchenne-Dystrophie: Prednison oder Deflazacort

Für die Duchenne-Dystrophie: Manchmal Medikamente, welche die Produktion des Proteins Dystrophin erhöhen

Weder die Duchenne- noch die Becker-Muskeldystrophie sind heilbar.

Physiotherapie, leichte sportliche Betätigung und manchmal auch das Tragen von Knöchelstützen während der Nachtstunden können helfen, die ständige Verkürzung der Muskeln an den Gelenken zu verhindern. Beinschienen können vorübergehend helfen, die Fähigkeit zu stehen oder zu laufen zu erhalten. Manchmal ist eine Operation erforderlich, um steife, schmerzende Muskeln zu entlasten oder Skoliose zu korrigieren. Betroffene Jungen benötigen weniger Kalorien, da sie weniger aktiv sind. Sie sollten deshalb darauf achten, nicht zu viel zu essen.

Kinder mit Atemproblemen können spezielle Masken tragen, die sie beim Atmen unterstützen. Wenn die Maske nicht ausreicht, kann der Arzt durch einen schmalen Eingang im vorderen Halsbereich einen Plastikschlauch direkt in die Luftröhre einführen (diesen Eingriff nennt man Tracheotomie). Der Schlauch ist an ein Gerät angeschlossen, das dabei hilft, Luft in die Lunge und wieder herauszubefördern (mechanisches Beatmungsgerät). Mit einer Tracheotomie können Kinder mit Duchenne-Dystrophie in manchen Fällen auch 30 Jahre und älter werden.

Kindern mit Herzproblemen können Medikamente wie ACE-Hemmer und Betablocker verabreicht werden.

Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie, die über 4 Jahre alt sind und an ausgeprägter Muskelschwäche leiden, wird Prednison oder Deflazacort verabreicht (beides sind Kortikosteroide). Prednison oder Deflazacort wird täglich oral eingenommen. Bei längerer Einnahme haben diese Medikamente viele Vorteile: Sie verbessern die Körperkraft, Kinder können ein paar Jahre länger gehen, die Herz- und Lungenfunktion wird erhalten und das Überleben um 5 bis 15 Jahre verlängert. Die Langzeitanwendung dieser Medikamente verursacht jedoch viele Nebenwirkungen, wie Gewichtszunahme, aufgeschwemmtes Gesicht und erhöhtes Risiko für Wirbelsäulen- und Knochenprobleme (siehe Randleiste Kortikosteroide: Einsatz und Nebenwirkungen). Ein möglicher Einsatz von Prednison und Deflazacort bei Becker-Muskeldystrophie wurde bislang noch nicht ausreichend untersucht.

Manchen Menschen mit Duchenne-Muskeldystrophie und bestimmten Mutationen des Dystrophin-Gens können die Medikamente Eteplirsen, Golodirsen, Viltolarsen, Casimersen, Ataluren oder Delandistrogen moxeparvovec verabreicht werden. Diese Medikamente regen die Produktion des Proteins Dystrophin an. Obwohl das so produzierte Dystrophin nicht normal ist, funktioniert es in der Regel und kann die Symptome lindern.

Paare mit Kinderwunsch sollten sich an einen Genberater wenden, um herauszufinden, wie hoch das Risiko ist, dass sie den Muskeldystrophie-Gendefekt an ihre Kinder weitergeben.