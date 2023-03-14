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MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
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Anna Malkina, MD

Fachgebiete und Expertise

  • Nephrology, Internal Medicine

Verbindungen

Ausbildung

  • Medical School: University of California, San Diego School of Medicine
  • Residency: Internal Medicine, University of California, San Francisco
  • Fellowship: Nephrology, University of California, San Francisco

Zertifizierungen

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Internal Medicine – Nephrology

Ausgewählte Auszeichnungen, Errungenschaften und Publikationen

  • Arnold P. Gold Foundation Humanism in Medicine Award, UC San Diego Health Sciences
  • Andy I. Choi MD Memorial Scholarship, UC San Francisco

Kapitel und Kommentare für Manuals