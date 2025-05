Die Symptome sind abhängig von folgenden Faktoren:

Wie schwer die Nierenfunktion beeinträchtigt ist

Wie schnell die Nierenfunktion abnimmt

Ursache für die Abnahme der Nierenfunktion

Zu den frühen Symptomen zählen:

Wasserretention, die zu Gewichtszunahme, Schwellung von Händen, Füßen und Knöcheln führt und zu aufgedunsenem Gesicht

Verringerte Urinmenge

Die Harnmenge (die bei den meisten gesunden Erwachsenen zwischen 750 Milliliter und 2 Liter pro Tag liegt) sinkt oft auf weniger als einen halben Liter pro Tag oder geht ganz auf Null zurück. Eine sehr geringe Urinproduktion wird als Oligurie, das völlige Erliegen der Urinproduktion als Anurie bezeichnet. Einige Menschen mit einer akuten Nierenschädigung produzieren jedoch weiterhin eine normale Harnmenge.

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die akute Nierenschädigung anhält und sich Stoffwechselendprodukte im Körper ansammeln, können folgende Symptome auftreten

Erschöpfung

Verminderte Konzentrationsfähigkeit

Appetitlosigkeit

Übelkeit

Allgemeiner Juckreiz (Pruritus)

Menschen mit akuter Nierenschädigung entwickeln möglicherweise schwerere Symptome wie Brustschmerzen, Muskelzuckungen oder sogar Krämpfe. Wenn sich Flüssigkeit in der Lunge ansammelt, leiden die Betroffenen möglicherweise unter Kurzatmigkeit.

Ein colafarbener Urin kann auf eine Vielzahl von Nierenerkrankungen hindeuten, welche die Glomeruli, die Filtereinheiten der Nieren, schädigen. Die braune Farbe entsteht durch das Blut in den Filtereinheiten und kann das erste Anzeichen einer Glomerulonephritis (einer Entzündung dieser Filtereinheiten) sein. Beispiele sind eine postinfektiöse Glomerulonephritis, antiglomeruläre Basalmembran-Antikörper und Lupusnephritis.

Wenn der akuten Nierenschädigung eine Blockierung (Verstopfung) zugrunde liegt, führt die Harnstauung in den Nieren dazu, dass sich das Nierenhohlsystem ausdehnt (Hydronephrose – siehe Abbildung Hydronephrose (Stauungsniere): Eine erweiterte Niere). Eine Harnwegsobstruktion verursacht häufig einen dumpfen Schmerz unterhalb der unteren Rippen, kann aber auch krampfartige Schmerzen auslösen, die leicht oder sehr stark sein können und in der Regel seitlich (an den Flanken) auftreten. Manche Menschen mit Hydronephrose haben Blut im Urin durch eine zugrundeliegende Ursache, wie z. B. aufgrund von Nierensteinen. Wenn die Blockade unterhalb der Harnblase sitzt, vergrößert sich die Blase. Wenn sich die Harnblase rasch vergrößert, treten wahrscheinlich direkt oberhalb des Schambeins im Becken starke Schmerzen und ein Druck auf. Vergrößert sie sich langsam, sind die Schmerzen vielleicht nur sehr gering, doch der untere Bauchbereich kann aufgrund der vergrößerten Blase aufgebläht sein.

Wenn sich die akute Nierenschädigung während eines Krankenhausaufenthalts entwickelt, besteht meist ein Zusammenhang mit einer kürzlich erlittenen Verletzung, einem chirurgischen Eingriff, mit Medikamenten oder einer Erkrankung, wie einer Infektion. Die Symptome der der akuten Nierenschädigung zugrunde liegenden Erkrankung sind dann unter Umständen vorherrschend. Symptome wie hohes Fieber, ein lebensbedrohlich niedriger Blutdruck (Schock) sowie Herz- oder Leberinsuffizienz können sich noch vor den Symptomen der Niereninsuffizienz entwickeln und deutlich ausgeprägter und von größerer Dringlichkeit sein.

Manche Erkrankungen, die akute Nierenschädigung auslösen, beeinträchtigen auch andere Körperteile. Die Granulomatose mit Polyangiitis beispielsweise, welche die Blutgefäße in den Nieren schädigt, kann auch Blutgefäße in der Lunge in Mitleidenschaft ziehen, wodurch die Betroffenen dann Blut husten. Hautausschläge sind typisch für manche Ursachen von akuter Nierenschädigung, zu denen mikroskopische Polyangiitis, systemischer Lupus erythematodes (Lupus) und einige toxische Medikamente gehören.