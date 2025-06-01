Eine akute Niereninsuffizienz kann folgende Ursachen haben:

Unzureichende Blutversorgung der Nieren

Blockierung des Harnflusses aus den Nieren

Bestimmte Nierenerkrankungen

Bestimmte Medikamente oder Gifte

Ihre Nieren benötigen sehr viel Blut. Wenn Sie stark bluten, zu wenig Wasser im Körper haben (d. h. stark dehydriert sind) oder Ihr Herz nicht ausreichend Blut pumpt, kann es zu einer Unterversorgung Ihrer Nieren mit Blut kommen.

Wenn ein Tumor oder ein Nierenstein den Harnfluss blockiert, steigt der Druck in der Niere. Wenn dieser Druck über längere Zeit hoch ist, können Ihre Nieren geschädigt werden.

Viele Medikamente und andere Substanzen können Ihre Nieren schädigen, zum Beispiel:

Einige Antibiotika

Kontrastmittel, die bei bestimmten Röntgenaufnahmen zum Einsatz kommen

Kontrastmittel sind Flüssigkeiten, die über die Vene verabreicht werden. Durch sie lassen sich Blutgefäße und Organe auf Röntgenbildern leichter erkennen.

Oft kann die Ursache für eine akute Niereninsuffizienz nicht festgestellt werden.