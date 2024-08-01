Nierenkrebs wird oft zufällig entdeckt, wenn ein Test auf ein anderes gesundheitliches Problem durchgeführt wird.

Wenn der Arzt Nierenkrebs vermutet, wird er zur Bestätigung einen CT(Computertomographie)-Scan oder eine MRT (Magnetresonanztomographie) durchführen. Hin und wieder ertastet der Arzt bei einer Untersuchung einen Knoten in der Niere.

Falls Nierenkrebs vorliegt, führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat.