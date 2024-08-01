Krebs ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Körper. Zellen sind winzige Bauelemente des Körpers. Sie unterscheiden sich in ihrer Funktion. Verschiedene Organe bestehen aus unterschiedlichen Zellarten. Fast jede Art von Zelle kann kanzerös (bösartig) werden.
Was ist Nierenkrebs?
Die Nieren sind zwei bohnenförmige Organe, die den Urin produzieren. Nierenkrebs bezeichnet ein unkontrolliertes Wachstum der Nierenzellen.
Das Rauchen von Zigaretten erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Nierenkrebs zu erkranken
Es erkranken doppelt so viele Männer wie Frauen an Nierenkrebs
Blut im Urin, Schmerzen in der Seite und Fieber können auftreten
Um einen Teil oder die ganze Niere zu entfernen, wird ein chirurgischer Eingriff vorgenommen
Der Wilms-Tumor ist eine Form von Nierenkrebs, welche bei Kindern auftritt
Die Harnwege
Welche Symptome zeigt Nierenkrebs?
Das häufigste erste Symptom ist:
Blut im Urin – der Urin kann rot sein oder die Blutmenge kann so gering sein, dass es nur unter dem Mikroskop sichtbar ist
Weitere Symptome:
Schmerzen in der Seite und im Rücken, in der Nähe des Brustkorbs (der Flanke)
Gewichtsverlust
Woran erkennt der Arzt Nierenkrebs?
Nierenkrebs wird oft zufällig entdeckt, wenn ein Test auf ein anderes gesundheitliches Problem durchgeführt wird.
Wenn der Arzt Nierenkrebs vermutet, wird er zur Bestätigung einen CT(Computertomographie)-Scan oder eine MRT (Magnetresonanztomographie) durchführen. Hin und wieder ertastet der Arzt bei einer Untersuchung einen Knoten in der Niere.
Falls Nierenkrebs vorliegt, führt der Arzt weitere Untersuchungen durch, um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat.
Wie wird Nierenkrebs behandelt?
Wenn sich der Krebs nur in Ihrer Niere befindet, wird der Arzt:
den Tumor oder die ganze Niere entfernen
Nierenkrebs breitet sich tendenziell schnell im ganzen Körper aus. Wenn der Krebs gestreut hat, wird der Arzt Folgendes unternehmen:
Immuntherapie – Medikamente, die Ihrem Immunsystem helfen, den Krebs zu bekämpfen