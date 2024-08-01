Der Verdacht auf Blasenkrebs besteht, wenn:

Sie Blut in Ihrem Urin, aber keine Harnwegsinfektion (HWI) haben

sich die Symptome Ihrer Blaseninfektion trotz fortgesetzter Behandlung nicht bessern

Um sicherzugehen, dass Blasenkrebs vorliegt, führen die Ärzte folgende Untersuchungen durch:

Zystoskopie

Biopsie

Bei einer Zystoskopie schaut der Arzt mit einem kleinen Katheter mit optischem System in Ihre Blase. Dafür wird ein Schlauch durch die Öffnung eingeführt, über die Ihr Urin ausgeschieden wird (Harnröhre). Sie erhalten Medikamente, damit Sie keine Schmerzen haben. Wenn die Ärzte eine mögliche Krebserkrankung feststellen, wird eine Biopsie durchgeführt. Dazu wird eine Gewebeprobe entnommen, die im Labor untersucht wird.

Bei Blasenkrebs können andere Tests durchgeführt werden, wie zum Beispiel ein CT(Computertomographie)-Scan und eine Röntgenuntersuchung des Brustkorbs, um festzustellen, ob sich der Krebs ausgebreitet hat.