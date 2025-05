Nierenbecken- und Harnleiterkrebs

Operation

Manchmal Chemotherapie vor der Operation

Manchmal Lasertherapie mit Medikamenten

Hat sich der Krebs noch nicht über das Nierenbecken und die Harnleiter hinaus ausgebreitet, werden für gewöhnlich Niere und Harnleiter sowie ein kleiner Teil der Blase chirurgisch entfernt (Nephroureterektomie). Nach der Operation wird häufig eine Chemotherapie in die Blase eingeführt, um Rezidive in der Blase zu verhindern. In einigen Fällen jedoch, wenn z. B. die Nierenfunktion gestört ist oder der Patient nur 1 Niere hat, wird die Niere nicht entfernt, da der Patient sonst auf eine Dialyse angewiesen wäre.

Bei hochgradigen Tumoren oder solchen in einem fortgeschrittenen Stadium kommt vor dem chirurgischen Eingriff manchmal eine Chemotherapie zum Einsatz.

Einige Tumoren in Nierenbecken und Harnleiter (zum Beispiel einige niedriggradige Krebserkrankungen und solche mit geringem Risiko) können mit einem Laser behandelt werden, der die Krebszellen zerstört, oder durch einen chirurgischen Eingriff, bei dem nur der Tumor selbst entfernt wird, während die Niere, der nicht befallene Teil des Harnleiters und die Harnblase unberührt bleiben. Bei diesen Krebserkrankungen ist jedoch das Risiko, dass sie erneut auftreten (rezidivieren) oder streuen, erhöht. Manchmal wird ein Medikament, z. B. Mitomycin C oder Bacillus Calmette-Guérin (BCG – eine Substanz, die das Immunsystem des Körpers stimuliert) in die Harnleiter eingespült (Instillation) oder ein Chemotherapeutikum verabreicht. Es ist noch unklar, wie wirkungsvoll die Laser-Behandlung und die medikamentöse Instillation sind.

Auf unbestimmte Zeit wird regelmäßig nach dem chirurgischen Eingriff eine Zystoskopie (Einführen eines flexiblen Katheters zur endoskopischen Untersuchung der Blase) durchgeführt, da die Betroffenen einem erhöhten Risiko unterliegen, einen Blasenkrebs zu entwickeln.