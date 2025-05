Husten bei Erwachsenen

Weniger häufige Ursachen für akuten Husten sind u. a.

Ein Blutgerinnsel in der Lunge (Lungenembolie)

Herzinsuffizienz

Einatmen eines Fremdkörpers (z. B. ein Stück Nahrung)

Wer aus Versehen etwas eingeatmet hat, kennt allerdings normalerweise den Grund für den Husten und kann dies dem Arzt mitteilen, wenn keine Demenz, kein Schlaganfall oder eine sonstige Störung vorliegt, die zu Schwierigkeiten bei der Gedächtnisleistung, der kognitiven Fertigkeiten oder der Kommunikation führt.

Weniger häufige Ursachen für chronischen Husten sind u. a.

Lungenkrebs

Tuberkulose

Pilzinfektionen der Lunge

Patienten, die an Demenz oder einem Schlaganfall leiden, haben oft Schluckstörungen. Aus diesem Grund können kleine Mengen an Nahrungsmitteln und Flüssigkeiten, Speichel oder Mageninhalte in die Luftröhre (Trachea) gelangen. Die Betroffenen können wiederholt kleine Mengen dieser Fremdkörper einatmen, ohne dass dies der Pflegeperson bewusst wird, und so einen chronischen Husten entwickeln.

Asthma kann ebenfalls Husten auslösen. In seltenen Fällen ist Husten und nicht ein pfeifendes Atemgeräusch das Hauptsymptom von Asthma. Diese Art von Asthma ist als Hustenvariante des Asthmas bekannt.