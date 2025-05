nosokomial erworbene Lungenentzündung

Die Symptome sind allgemein die gleichen wie bei der ambulant erworbenen Lungenentzündung:

Ein allgemeines Schwächegefühl (Malaise)

Husten mit Auswurf (fester oder verfärbter Schleim)

Kurzatmigkeit

Fieber

Schüttelfrost

Schmerzen im Brustkorb

Wenn die Lungenentzündung in einem Krankenhaus erworben wurde, könnte dies schwieriger festzustellen sein als bei Lungenentzündungen, die ambulant erworben wurden. Zum Beispiel sind viele Menschen im Krankenhaus, die sich dort eine Lungenentzündung zuziehen, wie etwa ältere Erwachsene, an Beatmungsschläuche angeschlossene Patienten, Demenz- oder Schwerkranke, unter Umständen nicht in der Lage, Symptome wie Schmerzen im Brustkorb, Kurzatmigkeit und Schwäche, zu beschreiben. In diesen Fällen wird eine Lungenentzündung (Pneumonie) oft aufgrund von Fieber und einem Anstieg der Atem- und Herzfrequenz vermutet.

Ältere Erwachsene mit einer Lungenentzündung können auch verwirrt sein, an Appetitlosigkeit, Unruhe und Aufregung, Stürzen und Inkontinenz (einen unfreiwilligen Harnverlust) leiden.