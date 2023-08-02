Beginn eines Trainingsprogramms

Kraftsport (auch Krafttraining) erfordert kräftige Muskelkontraktionen gegen einen Widerstand, wobei zumeist Geräte mit Gewichten, freie Gewichte oder das eigene Körpergewicht (etwa Liegestützen oder Rumpfbeugen) eingesetzt werden. Einige Menschen benutzen in der Anfangsphase eines Krafttrainingsprogramms lieber elastische Bänder statt Gewichte.

Abhängig von der Ausführung kann Kraftsport für das Herzkreislaufsystem weniger vorteilhaft als aerobe Sportarten sein. Wiederum kann anhaltendes, hochintensives Krafttraining für das Herzkreislaufsystem ebenso vorteilhaft sein wie aerobe Übungen. Hauptsächlich zielt das Krafttraining auf folgende muskulöse Entwicklungen ab:

Kraft

Größe

Ausdauer

Flexibilität

Langfristig hilft der Zuwachs an Muskelmasse einer Person, schlanker zu werden und Körperfett zu verlieren, weil die Muskeln selbst während der Ruhephasen mehr Kalorien verbrauchen als andere Gewebearten, vor allem Fettgewebe. Mehr Muskelmasse bedeutet auch mehr Funktionsfähigkeit in fortgeschrittenem Alter, was mehr Unabhängigkeit im Alter bedeutet. Bei älteren, insbesondere gebrechlichen Menschen, die in einem Pflegeheim leben, fördert eine erhöhte Muskelmasse auch die Genesung von schweren Krankheiten, da die Mobilität verbessert wird und der Körper die für den Genesungsprozess benötigten Proteinvorräte erhält (siehe Sport im Alter).

Durch Stärkung der Muskeln um einen verletzten Bereich (beispielsweise die Oberschenkelmuskeln bei einem verletzten Knie) werden Schmerzen vermindert. Daher kann ein Krafttrainingsprogramm bei der Rehabilitation nach einer Verletzung helfen. Dieses Vorgehen sollte von einem Physiotherapeuten überwacht werden.

Individuelle Übungen sind für das Trainieren bestimmter Muskeln oder Muskelgruppen konzipiert. In der Regel werden zuerst die größeren Muskelgruppen und dann die kleineren trainiert. Gewöhnlich werden zuerst die Beine und anschließend oberer Rücken, Brust, Schultern und zum Schluss die Arme trainiert. Der maximale Nutzen wird bei hoher Trainingsauslastung erzielt, allerdings muss der Betreffende nicht bis zur Belastungsgrenze trainieren. Die Belastungsgrenze wird als der Punkt definiert, an dem es nicht mehr möglich ist, die Übung ein weiteres Mal technisch korrekt zu wiederholen.

In der Regel werden die betreffenden Übungen in Einheiten ausgeführt. Jede Einheit umfasst 8 bis 12 Übungswiederholungen, die kontinuierlich ausgeführt werden (d. h. ohne Pause oder „Gelenk-Arretierung“ zwischen den Wiederholungen). Das eingesetzte Gewicht ist das Höchstgewicht, das einer Person die 8- bis 12-malige, relativ langsame und kontrollierte Wiederholung der Übung gestattet, ohne das Gewicht zu schnell zu wuchten, zu werfen oder abzusetzen. Der erste Satz wird mit hoher Belastung und konstanter Spannung ausgeführt, die nachfolgenden Sätze werden allmählich weniger intensiv ausgeführt. Für die meisten Krafttrainingsübungen wird generell eine maximale Anzahl von drei Sätzen empfohlen.

Die Spannungszeit ist neben dem reinen Zählen, wie viel Gewicht wie viele Male gestemmt wird, eine weitere Möglichkeit, um die empfohlene Muskelbelastung zu bestimmen. Die Spannungszeit bezieht sich auf die Gesamtzeit, die innerhalb eines Satzes benötigt wird, um das Gewicht zu heben und abzusenken. Die Spannungszeit sollte kürzer sein, wenn das Ziel moderates Training und Kraftaufbau ist, und länger, wenn das Ziel mehr Muskelausdauer als Muskelkraft ist (z. B. zur Rehabilitation nach einer Verletzung). Die Spannzeit – nicht die Anzahl der Wiederholungen – ist ein besserer Maßstab für die empfohlene Muskelbelastung, unabhängig davon, ob Sie auf Kraft trainieren, Muskelmasse aufbauen oder Ausdauer haben wollen.

Um den Aufbau von Kraft und Muskelmasse fortzusetzen, sollte nach Erreichen der empfohlenen Spannungszeit mit guter Technik das Gewicht soweit erhöht werden, dass dieselbe Spannungszeit beibehalten werden kann, ohne dass der Betreffende dadurch erneut herausgefordert wird. Die empfohlene Spannungszeit beträgt idealerweise 40 bis 60 Sekunden pro Satz für den Oberkörper und ca. 60 bis 90 Sekunden für den Unterkörper, der mehr Ausdauer hat. Wenn das Ziel Muskelausdauer ist, sollte die Spannungszeit ca. 90 bis 120 Sekunden betragen. Kraftsportler, etwa Gewichtheber, reagieren besser auf kürzere Spannungszeiten von 10 bis 30 Sekunden und ziehen diese vor, weil größere Gewichte den gewünschten Kraftzuwachs bringen, auch wenn dies weniger Muskel- und Ausdauerzuwachs bedeutet. Ein durchschnittlicher Erwachsener sollte jedoch ein solch hartes Training vermeiden, weil größere Gewichte auch die Belastung des Gewebes und damit die Verletzungsgefahr erhöhen.

Die Häufigkeit des Trainings ist ein kritischer Faktor. Die Muskeln beginnen zu versagen, wenn sie häufiger als jeden zweiten Tag intensiv trainiert werden. Am Tag nach einem angemessenen Training treten in den Muskelfasern Blutungen und mikroskopisch kleine Risse auf, die sich als Muskelkater bemerkbar machen. Dieser Muskelkater (auch Alarmreaktion genannt) ist ein Anzeichen dafür, dass die Muskeln zur Selbstreparatur und Wachstum stimuliert werden, um sich einem höheren Funktionsstatus anzupassen. Daher sollte man den Muskeln 48 Stunden Erholungszeit einräumen. Nach sehr anstrengendem Training kann es mehrere Tage dauern, bis sich einzelne Muskelgruppen völlig regeneriert haben und somit kräftiger geworden sind. Folglich ist es beim Krafttraining am besten, die einzelnen Muskelgruppen abwechselnd zu trainieren. Ein ideales Programm sieht beispielsweise an einem Tag Übungen für den Oberkörper und am nächsten Tag für den Unterkörper vor, wobei jeder Muskel nicht häufiger als zweimal wöchentlich trainiert wird. Je intensiver ein Muskel mit vielen Übungen trainiert wird, desto seltener sollte er trainiert werden. Personen, die auf sehr intensivem Niveau trainieren, sollten die einzelnen Muskeln nicht häufiger als einmal wöchentlich trainieren, um sich richtig erholen zu können.

Die Rehabilitation nach Verletzungen zielt ggf. zunächst nicht auf den Aufbau von großen Muskeln ab, obgleich eine bessere Muskelfunktion und Kraft stark mit einem verringerten Schmerz korrelieren. Das Trainieren mit leichteren Gewichten und mehr Wiederholungen kann Kraft und Ausdauer erhöhen, ein gewisses Maß an Ausdauertraining bieten (vor allem, wenn man sich zwischen den Sätzen weniger als 60 Sekunden lang ausruht) und den Blutfluss in die verletzte Region erhöhen, was die Heilung fördert. Dieser Ansatz wird unter Umständen besser toleriert, als die Muskeln mit zu viel Gewicht zu trainieren, was eine hohe Motivation erfordert. Es muss auf die korrekte Ausführung der Übungen geachtet werden, da eine falsche Ausführung die Verletzung verschlimmern kann. Personen, die an einer Rehabilitationsmaßnahme teilnehmen, können möglicherweise aufgrund von Unwohlsein oder Schmerzen nur eingeschränkt trainieren. Diese Personen haben manchmal wenig Erfahrung mit Sport und wissen nicht, wie viel Anstrengung sie verkraften. Sobald Selbstvertrauen und Wohlbefinden der verletzten Person wachsen (und die Schmerzen oftmals nachlassen), sollten Trainingsintensität und -belastung erhöht werden, um die Ergebnisse zu optimieren.

Beim Krafttraining in der Form eines Zirkeltraining werden zuerst die großen Muskeln an Beinen, Hüften, Rücken und Brust trainiert, gefolgt von den kleineren Muskeln an Schultern, Armen, Bauch und Hals. Einige Menschen ziehen es vor, die Beine als Letztes zu trainieren, weil deren Training viel Energie erfordert und anstrengend ist. Das Herz-Kreislauf-System profitiert von einem 15- bis 20-minütigen Krafttraining in Form eines Zirkeltrainings (mit höchstens 30 Sekunden Erholungszeit zwischen Übungen/Sätzen) eventuell mehr als von einem gleich langen Ausdauerlauf oder der Verwendung von aeroben Trainingsgeräten. Das Training ist oft intensiver, was dazu führt, dass sich der Herzschlag noch mehr erhöhen kann. Längere Pausen zwischen bestimmten Übungssätzen können jedoch dazu beitragen, die Muskelenergiespeicher zwischen den Sätzen wiederzuerlangen, was zu einer besseren Anstrengung in nachfolgenden Sätzen und damit zu mehr Muskelkraft führt.

Einesichere Technik ist von höchster Bedeutung. Das Heben und Absenken von Gewichten kann aufgrund der plötzlichen und ruckartigen Bewegung Verletzungen verursachen. Während der Übungen ist auf ruhige und gleichmäßige Bewegungen mit richtigen Bewegungsabläufen (erhobener Brustkorb, straffe Schulterpartie, eingezogener und angespannter Bauch, keine steifen Gelenke) zu achten. Eine kontrollierte Atmung beugt Benommenheit und Ohnmacht vor, die bei kräftigem Ausatmen oder sich Herunterbeugen auftreten kann. Die betreffende Person sollte beim Heben des Gewichtes ausatmen und beim Absenken des Gewichtes einatmen. Wenn die Bewegung langsam ist, also das Absenken des Gewichtes mindestens 5 Sekunden dauert, muss ggf. mehr als einmal ein- und ausgeatmet werden; dennoch sollte die Atmung auch in diesem Fall koordiniert sein, sodass das letzte Einatmen kurz vor dem Heben und das Ausatmen während des Hebens erfolgt.

Beim Widerstandstraining steigt der Blutdruck an, insbesondere wenn die großen Muskeln des Unterkörpers trainiert werden und die Hände sehr fest zupacken (wie bei den Übungen mit der Beinpresse, bei der sich die Person an den Griffen des Geräts festhält). Kurz nach dem Training normalisiert sich der Blutdruck jedoch zügig wieder. Dieser vorübergehende Anstieg des Blutdrucks ist bei korrekter Atemtechnik minimal, unabhängig davon, wie hart man trainiert. Die meisten Menschen, die Krafttraining machen möchten, profitieren von einer Einführung, bei der sie die Einstellung der Gewichte und der Sitzbänke, die richtige Technik und die richtige Atmung bei den einzelnen Übungen lernen. Ein professioneller Trainer, der die Ausführung der Übungen beobachtet, ist in der Regel sehr wichtig, damit falsche Techniken erkannt und korrigiert werden.