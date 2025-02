Niedriger Blutdruck

Mit dem Muskelgewebe (glatte Muskeln genannt) innerhalb der Arteriolenwände können die Blutgefäße geweitet (dilatiert) und verengt (zusammengezogen) werden. Je stärker sie sich verengen, desto größeren Widerstand muss das Blut überwinden und umso höher steigt der Blutdruck. Wenn sich die Arteriolen verengen, steigt der Blutdruck, weil mehr Druck nötig ist, um das Blut durch die engeren Gefäße zu pressen. Umgekehrt wird durch Erweiterung der Arteriolen der Widerstand geringer, der dem Blut entgegengesetzt wird – der Blutdruck sinkt. Wie weit die Arteriolen verengt oder geweitet werden, wird bestimmt durch

Nerven, die den glatten Muskel in den Arteriolen zusammenziehen lassen, und damit den Durchmesser verkleinern

Hormone, die hauptsächlich von den Nieren produziert werden

Bestimmte Medikamente und Drogen

Venen spielen ebenfalls eine Rolle bei der Blutdruckregelung, obwohl sie sich nicht so stark auf den Blutdruck auswirken wie die Arteriolen. Die Venen können sich erweitern und verengen, um ihr Fassungsvermögen (Kapazität) zu verändern. Wenn sich Venen verengen, können sie nicht mehr so viel Blut aufnehmen, was dazu führt, dass mehr Blut zum Herzen zurückfließt, von wo es in die Arterien gepumpt wird. Dadurch steigt der Blutdruck. Umgekehrt, wenn sich Venen erweitern, können sie mehr Blut aufnehmen, was dazu führt, dass weniger Blut zum Herzen zurückfließt. Dadurch fällt der Blutdruck.