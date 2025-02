Wenn die Nebennieren unteraktiv werden, produzieren sie eher zu wenig von allen Nebennierenhormonen, einschließlich der Kortikosteroide (besonders Cortisol und Mineralkortikosteroide wie Aldosteron, das den Blutdruck und den Gehalt an Salz [Natriumchlorid] und Kalium im Körper regelt). Die Nebennieren produzieren außerdem kleine Mengen von Testosteron und Östrogen und anderen ähnlichen Geschlechtshormonen (Androgene, wie das Dehydroepiandrosteron [DHEA]), die bei Patienten mit einer Nebenniereninsuffizienz ebenfalls unzureichend vorhanden sind.

Infolgedessen beeinflussen unzureichende Mengen von Nebennierenhormonen den Wasser-, Natrium- und Kaliumhaushalt im Körper ebenso wie die Fähigkeit des Körpers, den Blutdruck zu regulieren und Stress zu verarbeiten. Zusätzlich kann es an Androgenen mangeln, was dazu führen kann, dass Frauen ihre Körperbehaarung verlieren. Bei Männern wird dieser Mangel durch das in den Hoden gebildete Testosteron ausgeglichen. DHEA kann weitere Auswirkungen haben, die nicht mit Androgenen im Zusammenhang stehen.

Wenn die Nebennieren durch eine Infektion oder Krebs zerstört werden, geht das Nebennierenmark und damit auch die Quelle für Adrenalin (Epinephrin) verloren. Dies ruft jedoch keine Symptome hervor.

Besonders ein Mangel an Aldosteron führt dazu, dass der Körper große Mengen an Natrium ausscheidet und Kalium zurückhält. Dadurch sinkt der Natriumspiegel und steigt der Kaliumspiegel im Blut. Die Nieren sind nicht so einfach in der Lage, den Natriumspiegel aufrechtzuerhalten. Wenn also eine Person zu viel Natrium verliert, fällt der Natriumspiegel im Blut ab und es kommt zur Dehydratation. Bei schwerer Dehydratation (Flüssigkeitsmangel) und niedrigem Natriumspiegel sinkt die Blutmenge, was zu einem Schock führen kann.

Ein Mangel an Kortikosteroiden führt zu einer äußerst empfindlichen Reaktion auf Insulin; dadurch kann der Blutzuckerspiegel gefährlich absinken (Hypoglykämie). Aufgrund des Mangels ist der Körper nicht mehr in der Lage, Kohlenhydrate, die für die Zellfunktion nötig sind, und Proteine, die für die Abwehr von Infektionen und Entzündungen nötig sind, zu bilden. Die Muskeln werden schwach und sogar das Herz kann geschwächt werden, sodass es den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen kann. Außerdem kann der Blutdruck gefährlich absinken.

Menschen mit Nebenniereninsuffizienz können nicht die zusätzlichen Kortikosteroide produzieren, die bei körperlichem Stress erforderlich sind. Daher sind sie bei Krankheiten, großer Müdigkeit, schweren Verletzungen, einem chirurgischen Eingriff oder möglicherweise auch schwerem seelischem Stress anfällig für verschiedene Symptome und Komplikationen.