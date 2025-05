Endokrine Funktion

Die Hauptaufgabe der endokrinen Drüsen besteht darin, Hormone direkt in die Blutbahn auszuschütten. Hormone sind chemische Substanzen, die die Aktivität eines anderen Körperbereichs (Zielregion) steuern. Im Wesentlichen dienen Hormone als Botenstoffe, die im ganzen Körper Aktivitäten anregen und kontrollieren.

Ähnlich wie ein Schlüssel im Schlüsselloch bindet sich das Hormon an einen Rezeptor, wenn es einen Zielort erreicht. Nach dem Andocken an seinen Rezeptor übermittelt das Hormon eine Botschaft, die die Zielregion zu einer bestimmten Aktion veranlasst. Die Hormonrezeptoren können sowohl im Zellkern als auch an der Zelloberfläche sitzen.

Hormone steuern im Grunde genommen die Funktion ganzer Organe und beeinflussen somit unterschiedliche Prozesse wie Wachstum und Entwicklung, Fortpflanzung und Stoffwechsel. Hormone wirken sich auch darauf aus, wie der Körper Energie verwendet und speichert, und steuern das Flüssigkeitsvolumen und den Gehalt von Salz und Zucker (Glukose) im Blut. Ganz kleine Hormonmengen können sehr starke Reaktionen im Körper hervorrufen.

Obwohl Hormone im gesamten Körper zirkulieren, beeinflusst jede Hormonart nur bestimmte Organe und Gewebe. Manche Hormone beeinflussen nur ein oder zwei Organe, während andere sich auf den ganzen Körper auswirken. Das Schilddrüsen-stimulierende Hormon oder Thyreotropin, welches in der Hypophyse gebildet wird, wirkt sich nur auf die Schilddrüse aus. Das Schilddrüsenhormon hingegen, das in der Schilddrüse gebildet wird, beeinflusst Zellen im ganzen Körper und ist an bedeutenden Funktionen beteiligt, wie die Regulierung des Zellwachstums, Steuerung der Herzfrequenz und der Geschwindigkeit, mit der Kalorien verbrannt werden. Insulin, das die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse ausschütten, beeinflusst die Verwertung (den Stoffwechsel) von Glukose, Eiweiß und Fett im ganzen Körper.

Die meisten Hormone werden aus Proteinen oder ihren Bausteinen (Aminosäuren) gebildet. Andere sind Steroide – fettige Substanzen, die aus Cholesterin gebildet werden..

Tabelle Wichtige Hormone Tabelle