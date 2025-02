Um überleben zu können, ist eine regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme erforderlich. Bei der Verstoffwechselung von Nahrung im Körper wird zusätzliches Wasser produziert. Wenn die aufgenommene Flüssigkeit nicht der ausgeschiedenen Flüssigkeit entspricht, sammelt sich innerhalb von kurzer Zeit Wasser im Körper an, was zu Krankheit und in manchen Fällen sogar zum Tod führt. Überschüssiges Wasser verdünnt die Elektrolyte im Körper, während sie im umgekehrten Fall konzentriert werden. Es müssen präzise Elektrolyt-Werte im Körper aufrechterhalten werden. Die Nieren helfen, das perfekte Gleichgewicht von Wasser und Elektrolyten aufrechtzuerhalten.

Das Blut tritt mit hohem Druck in den Glomerulus ein. Ein Großteil der Blutflüssigkeit wird durch die kleinen Poren in den Gefäßwänden gefiltert, wobei Blutzellen und die größeren Moleküle, wie Proteine, zurückbleiben. Die klare gefilterte Flüssigkeit (Filtrat) befindet sich dann im Bowman'schen Raum und gelangt in die Röhre, die von der Bowman-Kapsel wegführt. Bei gesunden Erwachsenen werden täglich rund 180 Liter Flüssigkeit in den Tubuli der Niere gefiltert. Nahezu die gesamte Flüssigkeit (und die darin enthaltenen Elektrolyte) werden von den Nieren wieder resorbiert. Nur etwa 1,5 bis 2 Prozent dieser Flüssigkeit wird als Urin ausgeschieden. Damit diese Resorption erfolgen kann, werden in verschiedenen Bereichen des Nephrons verschiedene Elektrolyte abgegeben und resorbiert. Diese transportieren das Wasser und andere Teile des Nephrons verändern ihre Wasserdurchlässigkeit, sodass mehr oder weniger Wasser in den Kreislauf gelangen kann. Diese Prozesse sind genauer betrachtet etwas kompliziert.

Im ersten Abschnitt der Röhre (proximaler Tubulus) wird der größte Teil des Natriums, Wassers, der Glukose und anderer gefilterter Substanzen resorbiert und letztlich wieder ins Blut zurückgeschleust. Im nächsten Abschnitt der Röhre (der Henle-Schleife) werden Natrium, Kalium und Chlorid herausgepumpt (resorbiert). Die verbleibende Flüssigkeit wird somit immer wässriger. Diese Flüssigkeit gelangt hoch in den nächsten Abschnitt der Röhre (distaler Tubulus), wo im Tausch gegen Kalium und Säure ein Großteil des verbleibenden Natriums hinausgepumpt wird.

Die Flüssigkeit aus den Tubuli von mehreren Nephronen gelangt in ein Sammelrohr. In ihm kann diese Flüssigkeit als verdünnter Urin weiter durch die Niere laufen, es kann aber auch Wasser daraus ins Blut zurückgeschleust (resorbiert) werden, sodass sich der Urin stärker konzentriert. Die Wasser-Resorption wird durch das in der Hirnanhangsdrüse produzierte antidiuretische Hormon sowie durch andere Hormone reguliert. Diese Hormone unterstützen die Regulierung der Nierenfunktion und die Kontrolle der Zusammensetzung des Urins, um den Wasser- und Elektrolythaushalt des Körpers aufrechtzuerhalten.