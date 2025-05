Überblick über die medizinische Rehabilitation

Die Wahl der Rehabilitationseinrichtung hängt von den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Patienten ab. Viele Menschen, die sich von einer Verletzung erholen, können ambulant in einer Physiotherapiepraxis behandelt werden. Bei Personen mit schweren Beeinträchtigungen ist ggf. ein stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus oder Rehabilitationszentrum erforderlich. Dort wird der Patient von einem Rehabilitationsteam betreut. Neben einem Arzt oder Therapeuten können zum Team Krankenpfleger, Psychologen, Sozialarbeiter, Sprachtherapeuten (die Sprechen, Sprache und Stimme beurteilen), Akustiker (die das Hörvermögen beurteilen), andere medizinische Fachkräfte sowie Familienangehörige gehören. Ein teambezogener Ansatz ist am besten, da der Verlust einer Funktion zu weiteren Problemen führen kann:

Depression

Apathie

Finanzielle Sorgen

Häusliche Pflege kann bei Personen angemessen sein, die nicht reisefähig sind, jedoch weniger intensive Pflege benötigen, etwa für Personen, die es schaffen, vom Bett in den Stuhl oder vom Stuhl auf die Toilette zu gelangen. Eine Rehabilitation im häuslichen Umfeld wird häufig nach einer Kniegelenksoperation, nach einem Sturz oder bei Menschen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung an ihr Zuhause gebunden sind, eingesetzt. Freunde und Angehörige müssen bereit sein, an der Rehabilitation mitzuwirken. Eine Rehabilitation im häuslichen Umfeld ist sehr wünschenswert, kann aber für alle Beteiligten körperlich und psychisch belastend sein. Ein externer Physio- oder Ergotherapeut, der den Patienten aufsucht, kann unter Umständen hilfreich sein.

Viele Pflegeheime bieten weniger intensive Rehabilitationsprogramme als Rehabilitationszentren. Weniger intensive Rehabilitationsprogramme sind für Personen, die eine Therapie nicht gut tolerieren können, etwa gebrechliche oder ältere Menschen, geeigneter.