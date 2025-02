Übersicht über Virusinfektionen der Atemwege bei Kindern

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States: Eine Informationsquelle mit Informationen über Impfungen, die in den Vereinigten Staaten verfügbar sind, sowie alle Dosis- und Verabreichungsinformationen, einschließlich zur Grundimmunisierung und empfohlenen Auffrischungsimpfungen für alle Altersgruppen und Personen mit besonderen Erkrankungen