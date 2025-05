Für das Schwangerschaftsalter zu kleine (Small for Gestational Age, SGA) Neugeborene

Bei den meisten Neugeborenen, die nur etwas zu klein für ihr Schwangerschaftsalter sind, handelt es sich um normale Babys, die einfach etwas leichter als der Durchschnitt sind. Einige sind jedoch klein, weil ihr Wachstum im Mutterleib durch verschiedene Faktoren eingeschränkt wurde. Wachstumsretardierung bedeutet, dass ein Baby im Mutterleib (ein Fötus) nicht wie erwartet wächst.

Die Wachstumsretardierung kann eingestuft werden als:

Symmetrisch: Das Neugeborene ist gleichmäßig zu klein, das heißt, Gewicht und die Größe von Körper und Kopf sind ähnlich niedrig oder klein.

Asymmetrisch: Gewicht, Körperlänge oder Kopfgröße sind nicht gleich stark betroffen (zum Beispiel kann die Kopfgröße wie erwartet weiter wachsen, aber Gewicht oder Länge können niedriger sein als erwartet).

Eine symmetrische Wachstumsretardierung wird in der Regel durch ein Problem des Fötus verursacht, das bereits früh in der Schwangerschaft beginnt, oft während des ersten Trimesters. Wenn der Fötus ein Problem früh in der Schwangerschaft entwickelt, betrifft es den ganzen Körper des Babys.

Eine asymmetrische Wachstumsretardierung wird in der Regel durch ein Problem mit der Plazenta oder bei der Mutter verursacht, das im späten zweiten oder dritten Trimester der Schwangerschaft auftritt. Wenn ein Problem erst später in der Schwangerschaft auftritt, beeinträchtigt es nicht den gesamten Körper des Babys auf die gleiche Weise, da sich einige Gewebe schneller entwickeln als andere.

Nicht alle Säuglinge, deren Wachstum im Mutterleib eingeschränkt war, sind SGA-Neugeborene.

Risikofaktoren für eine Wachstumsretardierung sind unter anderem Faktoren in Bezug auf den Gesundheitszustand der Mutter und Faktoren in Bezug auf die Schwangerschaft, den Fötus oder beide.

Risikofaktoren seitens der Mutter Das Risiko eines für sein Schwangerschaftsalter zu leichtes Baby (Small for Gestational Age, SGA) ist bei Müttern erhöht, die als Jugendliche oder im Alter über 35 Jahren schwanger werden oder die bereits vorher SGA-Babys hatten. Erkrankungen der Mutter, die das Risiko für ein SGA-Baby erhöhen, sind unter anderem: Bluthochdruck (Hypertonie)

Lange bestehende Diabetes

Chronische Nierenerkrankung

Herzerkrankung oder Lungenkrankheit

Lupus

Schwere Anämie

Sichelzellanämie

Anomalien der Gebärmutter (Uterus), z. B. wenn die Gebärmutter aus 2 Teilen besteht (Uterus bicornis)

Schwere Mangelernährung Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft, die das Risiko für ein SGA-Baby erhöhen, sind unter anderem: Bei mehr als einem Fötus, z. B. bei Zwillingen oder Drillingen (Zwillinge wachsen mit der gleichen Geschwindigkeit wie einzelne Föten bis zur 32. Woche heran. Dann wachsen Zwillinge langsamer und können bei Geburt SGA sein. Bei Drillingen beginnt die Wachstumsretardierung bereits ab Woche 28).

Einsatz einer künstlichen Befruchtung, um schwanger zu werden

Präeklampsie

Vorzeitige Ablösung der Plazenta (vorzeitige Plazentalösung)

Alkohol- oder Tabakkonsum oder bestimmte illegale Drogen wie Amphetamine, Kokain oder Opioide

Anwendung von Antiepileptika oder bestimmten Krebsmedikamenten