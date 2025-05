Für das Schwangerschaftsalter zu große (LGA) Neugeborene

Große Neugeborene können gesunde Babys sein, die einfach groß sind, weil ihre Eltern groß sind. Allerdings können bestimmte Probleme bei der Mutter dazu führen, dass Babys zu groß für ihr Schwangerschaftsalter sind.

Bei Neugeborenen ist die häufigste Ursache für LGA

Andere Risikofaktoren bei LGA-Neugeborenen sind:

Fettleibigkeit (Adipositas) der Mutter

Bereits entbundene LGA-Babys

Genetische Anomalien oder Syndrome (z. B. das Beckwith-Wiedemann-Syndrom oder das Sotos-Syndrom)

Ein starkes Übergewicht während der Schwangerschaft (der Fötus erhält mehr Kalorien, während die Mutter an Gewicht zunimmt)

Der Grund für ein übermäßiges Wachstum des Fötus variiert, ist aber meist auf ein Übermaß an Nährstoffen in Kombination mit Hormonen zurückzuführen, die das Wachstum des Fötus anregen. Bei Schwangeren mit schlecht eingestelltem Diabetes mellitus wird viel Zucker (Glukose) durch die Plazenta geschickt (das Organ, über das der Fötus ernährt wird), was dazu führt, dass der Zuckerspiegel im Blut des Fötus ansteigt. Die hohen Blutzuckerspiegel führen zur vermehrten Ausschüttung des Hormons Insulin aus der Bauchspeicheldrüse des Fötus. Die hohe Ausschüttung von Insulin führt zu einem beschleunigten Wachstum fast aller Organe des Fötus. Nur die Wachstumsgeschwindigkeit des Gehirns bleibt normal.