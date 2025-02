Geburtswehen

Die Wehen beginnen in der Regel mit

Regelmäßige Kontraktionen des Unterbauchs

Manchmal Rückenschmerzen

Eine Frau, die bereits kurze Entbindungen erlebt hat, sollte gleich zu Beginn der Wehen ihren Arzt verständigen. Die ersten Kontraktionen im Unterbauch sind oftmals schwach und unregelmäßig und kommen in größeren Abständen. Sie fühlen sich wie Regelschmerzen an. Mit der Zeit werden die Kontraktionen in der Gebärmutter länger, stärker und häufiger. Möglicherweise treten vor oder während der Kontraktionen und Rückenschmerzen noch andere Anzeichen für Wehen auf, z. B.:

Blutungen: Ein etwas blutiger, schleimiger Scheidenausfluss (Schleimpfropfen) ist gewöhnlich ein Zeichen dafür, dass die Wehen bald einsetzen werden. Allerdings kann es auch durch Geschlechtsverkehr zu blutigen Ausfluss kommen. Die Blutungen können bereits 72 Stunden vor dem Einsetzen der Wehen auftreten. Schwangere Frauen sollten sich an ihre medizinische Fachkraft wenden, wenn Scheidenblutungen auftreten, da eine Untersuchung in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus erforderlich sein kann.

Blasensprung: Gewöhnlich reißen die mit Fruchtwasser gefüllten Membranen (Fruchtblase), in der sich den Fötus befindet, während der Wehen, und das Fruchtwasser beginnt durch die Scheide auszulaufen. Dieser Vorgang wird allgemein als „Platzen der Fruchtblase“ bezeichnet. Gelegentlich reißen die Fruchtblasen, bevor die Wehen einsetzen. Wenn die Fruchtblase platzt, bevor die Wehen einsetzen, spricht man von einem vorzeitigen Blasensprung. Einige Frauen fühlen, wie ein Schwall Flüssigkeit aus der Scheide rinnt und dann nachtropft. Manchmal ist es schwierig zu wissen, ob die austretende Flüssigkeit Fruchtwasser, Urin oder Scheidenausfluss ist.

Bei einem Blasensprung sollte die Frau umgehend ihren Arzt oder ihre Hebamme informieren. Nach einem Blasensprung kurz vor oder zum erwarteten Geburtstermin setzen bei ungefähr 80 bis 90 Prozent der Frauen innerhalb von 24 Stunden spontan die Wehen ein. Wenn die Wehen nach einigen Stunden dennoch ausbleiben, das Kind jedoch reif ist, wird bei der Frau gewöhnlich im Krankenhaus die Geburt künstlich eingeleitet, um dem Risiko einer Infektion vorzubeugen. Nachdem die Fruchtblase gerissen ist, können Bakterien leichter aus der Scheide in die Gebärmutter vordringen und bei Mutter und/oder Kind Infektionen auslösen.

Nachdem eine Frau mit einem vorzeitigen Blasensprung in eine Entbindungsklinik aufgenommen worden ist, wird Oxytocin (das Kontraktionen der Gebärmutter auslöst) oder ein ähnliches Medikament, wie z. B. Prostaglandin, eingesetzt, um die Wehen einzuleiten. Platzt die Fruchtblase jedoch mehr als 6 Wochen vor dem Geburtstermin (vorzeitig bzw. vor der 34. Schwangerschaftswoche), leitet der Arzt in der Regel die Geburt erst dann künstlich ein, wenn der Fötus etwas reifer ist.