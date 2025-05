Überblick über die Sexualfunktion und sexuelle Funktionsstörungen bei Frauen

Viele Faktoren verursachen verschiedenen Formen von sexueller Funktionsstörung oder tragen dazu bei. Üblicherweise werden zwischen physischen oder psychischen Ursachen unterschieden. Die beiden Ursachen können jedoch nicht voneinander getrennt werden. Psychische Faktoren können zu physischen Veränderungen in Gehirn, Nerven, Hormonen und schließlich in den Geschlechtsorganen führen. Physische Änderungen können sich psychisch auswirken, was wiederum weitere physische Auswirkungen nach sich ziehen kann. Einige Faktoren sind viel mehr durch die Situation als durch die Frau bedingt. Die Ursache der sexuellen Funktionsstörung ist zudem häufig unklar.

Psychische Faktoren Depressionen und Ängste tragen häufig zu der sexuellen Funktionsstörung bei. Manchmal bessert sich auch die sexuelle Funktionsstörung, wenn die Depression wirksam behandelt wird. Einige Arten von Antidepressiva (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) können jedoch ebenfalls sexuelle Funktionsstörungen verursachen. Verschiedene Ängste – vor dem Loslassen, vor einer Zurückweisung oder vor einem Kontrollverlust – und geringes Selbstwertgefühl können zu einer sexuellen Funktionsstörung beitragen. Frühere Erfahrungen können sich auf die psychische und sexuelle Entwicklung einer Frau auswirken und wie folgt Probleme verursachen: Negative sexuelle oder andere Erfahrungen, unter anderem traumatische sexuelle Erlebnisse, können ein geringes Selbstwertgefühl und Scham- oder Schuldgefühle zur Folge haben.

Durch emotionalen, körperlichen oder sexuellen Missbrauch während der Kindheit oder Jugend lernen Kinder, ihre Emotionen zu kontrollieren und zu verstecken – ein hilfreicher Verteidigungsmechanismus. Allerdings können Frauen, die ihre Gefühle kontrollieren und verstecken, Schwierigkeiten haben, sexuelle Gefühle auszudrücken.

Wenn Kinder während der Kindheit ein Elternteil oder eine andere geliebte Person verlieren, haben sie möglicherweise Schwierigkeiten, mit einem Geschlechtspartner intim zu werden, weil sie sich vor einem ähnlichen Verlust fürchten – manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein. Verschiedene sexuelle Bedenken können die sexuelle Funktionsstörung hervorrufen. Frauen können beispielsweise ungewollte Folgen von Sex fürchten (wie eine Schwangerschaft oder sexuell übertragbare Infektionen) oder Bedenken bezüglich ihrer sexuellen Leistungsfähigkeit oder der ihres Partners haben. Faktoren, die mit der aktuellen Situation einer Frau zusammenhängen (sogenannte Kontextfaktoren), die sich auf die sexuelle Funktion auswirken können, sind unter anderem: Selbstbild: Beispielsweise könnte sich die Frauen selbst nicht sexuell attraktiv finden, wenn sie ein negatives Körperbild von sich hat, an Harninkontinenz leidet, Probleme hat, schwanger zu werden oder sich einer Operation unterzogen hat, bei der eine Brust, die Gebärmutter oder ein anderes mit Sexualität in Verbindung gebrachtes Körperteil entfernt wurde.

Beziehung: Frauen vertrauen ihrem Sexpartner möglicherweise nicht oder hegen negative Gefühle gegen ihn. Sie fühlen sich möglicherweise weniger zu ihrem Partner hingezogen als in der Anfangsphase ihrer Beziehung.

Umfeld: Das Umfeld kann nicht erotisch, privat oder sicher genug sein, um sich sexuell auszudrücken.

Kultur: Die Frauen kommen möglicherweise aus einer Kultur, die sexuellen Ausdruck oder Aktivität einschränkt. In manchen Kulturen werden Frauen dazu gebracht, sich für ihre Sexualität zu schämen oder schuldig zu fühlen. Frauen und ihre Partner kommen möglicherweise aus Kulturen, die verschiedene sexuelle Praktiken unterschiedlich sehen.

Ablenkungen oder emotionaler Stress: Familie, Arbeit, Finanzen oder andere Dinge können Frauen beschäftigen und ihre sexuelle Erregung beeinträchtigen.