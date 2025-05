Genetische Beratung und genetische Untersuchungen vor der Schwangerschaft

Spontane Genmutationen werden nicht von einer Generation an die nächste weitergegeben, sondern treten auf, wenn genetisches Material in den Spermien des Vaters, in den Eizellen der Mutter oder in den Zellen des heranwachsenden Embryos zufällig oder durch Medikamente, Chemikalien oder andere schädliche Substanzen (z. B. Strahlentherapie) beschädigt wird.