Anwendung von Substanzen während der Schwangerschaft

Koffein, das in Kaffee, Tee, einigen Limonaden oder anderen Getränken, in Schokolade und manchen Medikamenten enthalten ist, ist ein Stimulans, das leicht die Plazenta zum Fötus hin passieren kann.

Es ist unklar, ob Koffeinkonsum in der Schwangerschaft dem Fötus schadet. Die Forschung scheint darauf hinzudeuten, dass Koffeinkonsum in kleinen Mengen (z. B. eine Tasse Kaffee am Tag) während der Schwangerschaft nur wenig oder gar kein Risiko für das Ungeborene darstellt.

Laut gängiger Forschung könnte der Konsum von mehr als sieben Tassen Kaffee am Tag das Risiko für eine Totgeburt, Frühgeburt, ein untergewichtiges Baby oder eine Fehlgeburt erhöhen.

Einige Experten raten dazu, den Kaffeekonsum einzuschränken und nach Möglichkeit koffeinfreie Getränke zu trinken.