Körperliche Auswirkungen von Halluzinogenen sind häufig Übelkeit und Erbrechen. Der Konsum von LSD kann vergrößerte Pupillen, verschwommenes Sehen, Schweißausbrüche, Herzklopfen und eingeschränkte Koordinationsfähigkeit verursachen.

Halluzinogene verzerren und intensivieren die akustische und optische Wahrnehmung. Es tritt beispielsweise das Gefühl auf, Klänge zu sehen und Farben zu hören (Synästhesie genannt). Betroffene fühlen sich als nicht wirklich existent (Depersonalisation) oder von der Umwelt abgespalten (Dissoziation). Es kommt zu Stimmungsveränderungen (meistens Euphorie, manchmal auch Depression) und das Urteilsvermögen ist eingeschränkt. Eine Kombination dieser Wirkungen wird von den Konsumenten als „Trip“ bezeichnet.

Welche Wirkung tatsächlich eintritt, hängt von der Stimmung und den Erwartungen an den „Trip“, der Fähigkeit mit Halluzinationen umzugehen und dem Rahmen ab, in dem die Droge genommen wird. Visuelle Halluzinationen sind bei Psilocybin und Mescalin häufiger als bei LSD. Wenn jemand beispielsweise bereits deprimiert ist, fühlt er sich meist noch schlechter, wenn das Mittel zu wirken beginnt. Die Hauptgefahr beim Konsum dieser Drogen liegt in ihrer psychischen Wirkung und der Beeinträchtigung des Urteilsvermögens, was zu riskanten Entschlüssen und Unfällen führen kann. So mag jemand nach dem Gebrauch dieser Drogen davon überzeugt sein, dass er fliegen kann, und sich zum Beweis dessen aus dem Fenster stürzen.

Die Art des Rauschzustands, auch als „Trip“ bezeichnet, hängt auch davon ab, wie der Konsument mit den optischen und akustischen Verzerrungen umgehen kann. Ein unerfahrener, ängstlicher Konsument wird damit schlechter fertig als ein erfahrener, der keine Angst vor dem „Trip“ hat. Unter dem Einfluss eines Halluzinogens, meist LSD, kann extreme Angst bis hin zur Panik auftreten, was zu einem schlimmen Trip führt. Einen derart unangenehmen Trip abzubrechen, ist nicht möglich.