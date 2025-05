Intravenöse Ernährung

Die parenterale Ernährung ist eine flüssige Spezialnahrung, die über einen Schlauch verabreicht wird, der als zentraler Venenkatheter bezeichnet wird. Der zentrale Venenkatheter wird in eine große Vene, z. B. die Vena subclavia, eingeführt, die unter dem Schlüsselbein liegt.

Bei der Anlage des zentralen Venenkatheters wird eine Nadel durch die Haut in die Vene eingeführt, dann wird ein Führungsdraht durch die Nadel geschoben. Die Nadel wird entfernt und der Katheter über den Führungsdraht in die Vene geschoben. Der Führungsdraht wird dann entfernt. Mit einem kleinen Ultraschallgerät lässt sich die richtige Lage des Katheters steuern, anschließend kann ein Röntgenbild aufgenommen werden, um die korrekte Lage zu bestätigen. Häufig wird der Katheter in die Schlüsselbeinvene (Vena subclavia) gelegt. Er kann auch in eine Vene im Nacken gelegt werden, wenn er nur während eines Krankenhausaufenthalts verwendet wird. Sobald der Katheter gelegt wurde, wird die Lösung direkt in den Blutkreislauf des Patienten geleitet, wo die Nährstoffe vom Körper aufgenommen werden.

Da der zentrale Venenkatheter lange liegen muss, besteht ein Risiko für Infektionen. Um das Risiko gering zu halten, befolgen medizinische Fachkräfte strenge sterile Techniken beim Legen und bei der Pflege des Katheters. Folgende Maßnahmen werden beispielsweise getroffen:

Die Haut wird vor dem Einführen des Katheters am Einstichpunkt desinfiziert.

Der Schlauch, der den Katheter mit dem Nahrungsbeutel verbindet, und der Einlassfilter werden täglich ausgewechselt.

Die den Katheter fixierenden Verbände werden täglich ausgewechselt.

Auch die Verwendung des Katheters ausschließlich für die parenterale Ernährung (und nicht etwa auch für die Gabe von intravenös verabreichten Medikamenten) trägt dazu bei, das Infektionsrisiko zu verringern.