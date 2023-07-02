Was ist ein Hodgkin-Lymphom?

Lymphome sind Krebserkrankungen einer Art der weißen Blutkörperchen, die als Lymphozyten bezeichnet werden. Die Lymphozyten und andere weiße Blutkörperchen unterstützen den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen.

Die Lymphozyten wandern durch die Blutgefäße und dann durch das lymphatische System. Dieses besteht aus den Lymphknoten und den Lymphgefäßen. Die Lymphknoten sind kleine, bohnenförmige Organe, die sich im Hals, der Leiste und den Achselhöhlen befinden und Krankheiten bekämpfen.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.

Bei einem Lymphom geraten die Lymphozyten außer Kontrolle. Sie sammeln sich in den Lymphknoten und manchmal in der Leber, der Milz oder in den Knochen (im Knochenmark) an.

Hodgkin-Lymphome sind eine Lymphomart, die eine bestimmte Lymphozytenart betrifft. Non-Hodgkin-Lymphome betreffen andere Arten von Lymphozyten.