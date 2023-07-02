skip to main content
MSD Manual
Kurzinformationen
KURZINFORMATIONEN

Hodgkin-Lymphom

(Hodgkin-Lymphom, Hodgkin-Krankheit)

VonThe Manual's Editorial Staff
Überprüft/überarbeitet Geändert Juli 2023
Erfahren Sie alle Einzelheiten

Was ist ein Hodgkin-Lymphom?

Lymphome sind Krebserkrankungen einer Art der weißen Blutkörperchen, die als Lymphozyten bezeichnet werden. Die Lymphozyten und andere weiße Blutkörperchen unterstützen den Körper bei der Bekämpfung von Infektionen.

Die Lymphozyten wandern durch die Blutgefäße und dann durch das lymphatische System. Dieses besteht aus den Lymphknoten und den Lymphgefäßen. Die Lymphknoten sind kleine, bohnenförmige Organe, die sich im Hals, der Leiste und den Achselhöhlen befinden und Krankheiten bekämpfen.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.

Bei einem Lymphom geraten die Lymphozyten außer Kontrolle. Sie sammeln sich in den Lymphknoten und manchmal in der Leber, der Milz oder in den Knochen (im Knochenmark) an.

Hodgkin-Lymphome sind eine Lymphomart, die eine bestimmte Lymphozytenart betrifft. Non-Hodgkin-Lymphome betreffen andere Arten von Lymphozyten.

  • Hodgkin-Lymphome beginnen normalerweise in den Lymphknoten und machen sie größer.

  • Zur Behandlung werden Chemotherapien und Strahlentherapien eingesetzt und

  • die meisten Betroffenen können geheilt werden.

Was verursacht ein Hodgkin-Lymphom?

Die Ursache von Hodgkin-Lymphomen ist nicht bekannt. Man kann sich damit nicht bei anderen anstecken.

Was sind die Symptome des Hodgkin-Lymphoms?

Zu den Symptomen des Hodgkin-Lymphoms gehören:

  • Vergrößerte Lymphknoten im Hals, in den Achselhöhlen oder in der Leiste – diese sind in der Regel schmerzlos, können jedoch in seltenen Fällen für ein paar Stunden nach dem Konsum von Alkohol schmerzen.

  • Fieber

  • Nachtschweiß

  • Gewichtsverlust

  • Juckreiz

  • Gefühl von Schwäche und Müdigkeit

Je nachdem, wo die Krebszellen wachsen, kann es zu anderen Symptomen kommen. Beispielsweise können vergrößerte Lymphknoten im Brustkorb auf die Atemwege drücken und so Husten oder Atembeschwerden verursachen.

Woran erkennt der Arzt ein Hodgkin-Lymphom?

Ärzte vermuten ein Hodgkin-Lymphom, wenn der Patient vergrößerte, schmerzlose Lymphknoten aufweist, die nach ein paar Wochen nicht abklingen.

Zur Stellung der Diagnose machen Ärzte Folgendes:

  • Biopsie (kleiner Einschnitt für die Entnahme eines vergrößerten Lymphknotens, um diesen unter dem Mikroskop zu untersuchen)

Vor der Behandlung des Hodgkin-Lymphoms muss zuerst festgestellt werden, wie weit sich die Krankheit ausgebreitet hat. Dafür nutzen Ärzte mehrere Tests, z. B.:

Wie wird ein Hodgkin-Lymphom behandelt?

Ein Hodgkin-Lymphom wird folgendermaßen behandelt:

Wenn das Hodgkin-Lymphom nach der Behandlung wieder auftritt, sieht die Behandlung folgendermaßen aus:

Nach der Behandlung werden die Patienten weiterhin mithilfe von regelmäßig durchgeführten Untersuchungen und Test, z. B. Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und CT-Scans, auf Probleme überwacht, um herauszufinden, ob der Krebs zurückgekehrt ist.

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

