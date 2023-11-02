بعض الأدوية وخطر حدوث مشاكل في أثناء الحمل*
أمثلة
المشاكل المحتملة
الأدوية المضادة للقلق
البنزوديازيبينات (مثل ديازيبام ولورازيبام)
يؤدي استعماله في مرحلةٍ متأخّرةٍ من الحمل إلى بدء شديد في التنفّس أو متلازمة سحب (تؤدّي إلى تهيُّج وارتعاشٍ ومنعكسات مفرطة) عندَ حديثي الولادة
المضادَّات الحيوية
الأمينوغليكوزيدات (مثل أميكاسين وجنتاميسين ونيُومَيْسين وتوبراميسين)
يتسبَّبُ في تضرُّر أذن الجنين (سمّية أذنية)، ممَّا يؤدي إلى حالات متنوعة من الصمم
الكلورامفينيكول Chloramphenicol
يحدث تفكُّك لخَلايا الدَّم الحمراء عندَ النساء أو الأجنة المُصابين بعوز نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات G6PD deficiency
ربَّما مُتلازمة الطفل الرَّمادي (اضطراب خطير وقاتل غالبًا)
الفلوروكينولونات Fluoroquinolones (مثل سيبروفلوكساسين ciprofloxacin وأوفلوكساسين ofloxacin وليفوفلوكساسين levofloxacin ونورفلوكساسين norfloxacin)
إمكانية حدوث شذوذات في العظام والمَفاصِل (لا تُشاهدُ إلَّا عندَ الحيوانات)
نتروفورانتوين nitrofurantoin
يحدث تفكُّك لخَلايا الدَّم الحمراء عندَ النساء أو الأجنة المُصابين بعوز نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات G6PD deficiency
بريماكين Primaquine
يحدث تفكُّك لخَلايا الدَّم الحمراء عندَ النساء أو الأجنة المُصابين بعوز نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات G6PD deficiency
السلفوناميدات Sulfonamides (مثل السلفاسالازين sulfasalazine وثلاثي ميثوبريم trimethoprim مع سلفاميثوكسازول sulfamethoxazole)
عند إعطائها في مرحلةٍ متأخّرة من الحمل، يحدث اليرقان وربما يتضرُّر الدماغ عندَ حديثي الولادة
تنقص مخاطر حدوث مشاكل بشكلٍ كبيرٍ عند استعمال سلفاسلازين
يحدث تفكُّك لخَلايا الدَّم الحمراء عندَ النساء أو الأجنة المُصابين بعوز نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات G6PD deficiency
التتراسيكلين Tetracycline
بطء نموّ العظام، واصفرار الأسنان الدائم، وزيادة خطر تسوّس الأسنان عند الطفل
فشل كبدي عندَ المرأة الحامل في حالات نادرة
تريميثوبريم trimethoprim
عيوب في الدماغ والحبل النخاعي (عيوب الأنبوب العصبي)، مثل السِّنسِنَة المشقوقة spina bifida
مثبطات العامل الحادي عشر Xa، مثل ريفاروكسابان rivaroxaban أو أبيكسابان apixaban أو إيدوكسان edoxaban
خطر محتمل للنزف عندَ المرأة الحامل أو الجنين
هيبارين أو إينوكسبارين
يُسبب في حالات نادرة قِلَّة الصفيحات (انخفاض في عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة التي تساعد على تجلُّط الدَّم) عندَ المرأة الحامل، مما قد يؤدي إلى حدوث نزف شديد
وارفارين Warfarin
العيوب الخِلقية بما في ذلك تشوه العظام، والإعاقة الذهنية، والساد العيني الخلقي ومشاكل أخرى في العينين عندَ الجنين
مشاكل نزفية عندَ الجنين والمرأة الحامل
مضادَّات الاكتئاب
بوبروبيون bupropion
خطر محتمل للعيوب الخلقية في الثلث الأول من الحمل؛ من المرجح أن يكون آمنًا في الحمل
سيتالوبرام citalopram
عندما يؤخذ في الثلث الأول من الحمل، يزداد خطر حدوث العيوب الخلقية (وخاصّة عيوب القلب)
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع (التي تنطوي على الدوخة والقلق والتهيّج والتعب والغثيان والقشعريرة وآلام العضلات) و ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستمر عند حديثي الولادة (تبقى الشرايين المؤدية إلى الرئتين متضيِّقة بعد الولادة ، ممَّا يحدُّ من جريان الدَّم إلى الرئتين ، وبالتالي من كمية الأكسجين في مجرى الدم)
إسيتالوبرام escitalopram
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع وارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستديم عندَ حديثي الولادة
فلوكسيتين fluoxetine
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع وارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستديم عندَ حديثي الولادة
باروكسيتين paroxetine
عندما يؤخذ في الثلث الأول من الحمل، يزداد خطر حدوث العيوب الخلقية (وخاصّة عيوب القلب)
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع وارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستديم عندَ حديثي الولادة
سيرترالين sertraline
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع وارتفاع ضغط الدَّم الرئوي المستديم عندَ حديثي الولادة
فينلافاكسين venlafaxine
عندما يُؤخَذ في الثلث الثالث من الحمل، تحدث متلازمة الانقطاع (discontinuation syndrome)
الأدوية المُضادَّة للقيء (تُستخدَم لتخفيف الغثيان)
دوكسيلامين وبيريدوكسين (فيتامين B6)
لا يزيدان من خطر العيوب الخلقية
ميتوكلوبراميد Metoclopramide
عندما يؤخد خلال الثلث الثالث من الحمل و/أو عند الولادة، قد تحدث حركات عضلية غير طبيعية (أعراض خارج السبيل الهرمي) أو اضطراب دموي (ميتهيموغلوبينية الدم) عند حديثي الولادة
ميكليزين Meclizine
تُشاهَد عيوب خِلقية عند الحيوانات فقط
أوندانسيترون ondansetron
لا توجد أدلّة حاسمة على حدوث عيوب خِلقيَّة عند الحيوانات
عندما يؤخذ في الثلث الأوَّل من الحمل، قد يزيد خطر المرض القلبي الخلقي
البروميثازين Promethazine
لا توجد أدلّة حاسمة على حدوث عيوب خِلقيَّة عند الحيوانات
خطر محتمل للنزف عندَ حديثي الولادة
الأدوية المُضادة للفطريات
أمفوتريسين B
لا توجد زيادة في خطر العيوب الخلقية، ولكن لا توجد دراسات جيدة التصميم أجريت عندَ النساء الحوامل
فلوكونازول fluconazole
لا توجد زيادة في خطر العيوب الخلقية بعدَ جرعة منخفضة واحدة
ولكن، عندما تؤخذ جرعات عالية في معظم الثلث الأول من الحمل أو طوال الثلث الأول من الحمل، تزداد مخاطرُ العيوب الخلقية، مثل شذوذات القلب، والوجه، والجمجمة، والأضلاع، والأطراف
ميكونازول
لا توجد زيادة في خطر العيوب الخلقية عندَ تطبيقه على الجلد
عندما يؤخذ عن طريق الفم، سُجلت آثار جانبية في الدراسات على الحيوانات
عند إدخاله في المهبل، لا يزيد من خطر العيوب الخلقية
تيركونازول Terconazole
لا يزيدان من خطر العيوب الخلقية
عند إدخاله في المهبل، لا يزيد من خطر العيوب الخلقية
مضادَّات الهيستامين
لوراتادين Loratadine
ربما عند حديثي الولادة الذكور، عيب خلقي في الإحليل يكون فيه فتحة الإحليل في المكان الخطأ على القضيب (المبال التحتاني hypospadias)؛ غالبًا ما يكون آمنًا في أثناء الحمل
ميكليزين Meclizine
سُجلت عيوب خلقية عند القوارض ولكن لا توجد أدلة على هذا التأثير عند البشر
الأدوية الخافضة للضغط
مضادات الألدوستيرون (أدوية تحصر عمل هرمون الألدوستيرون)، مثل سبيرونولاكتون وإبليرينون
بالنسبة إلى سبيرونولاكتون، يمكن أن تظهر صفات أنثوية عند الأجنة الذكور
وبالنسبة لإيبليرينون، لا توجد زيادة في خطر العيوب الخلقية في الحيوانات، ولكن لا توجد دراساتٌ جيدة التصميم أُجريَت عندَ النساء الحوامل
عندما تُستعمل في مرحلةٍ متأخرة من الحمل، من المحتمل أن تلحق أضرارًا بكلى الجنين وتنخفض كمية السائل المُحيطة بالجنين المُتخلِّق (السائل السلوي)، وعيوب في الوجه والأطراف والرئتين
حاصرات بيتا Beta-blockers
يُعد لابيتالول حاصر بيتا المفضل في أثناء الحمل
عند استعمال أتينولول، وبروبرانولول، وبعض حاصرات بيتا خلال الحمل، يتباطأ مُعدَّل ضربات القلب وينخفض مستوى السُّكَّر في الدَّم وقد يتباطأ نموُّ الجنين (تعوُّق النموّ) وتحدث ولادة مبكِّرة
انخفاض ضغط الدَّم عندَ الأم
يُعد نيفديبين ونيكارديبين من حاصرات قنوات الكالسيوم المُفضلة في أثناء الحمل
انخفاض مستويات الأكسجين والصوديوم والبوتاسيوم وعدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة في دم الجنين
نقص نّمو الجنين
الأدوية المُضادَّة للذهان
أريبيبرازول aripiprazole
عندما يؤخذ في أثناء الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث حركات عضلية غير طبيعية (أعراض خارج السبيل الهرمي) و/أو أعراض انسحاب عند حديثي الولادة بعد الولادة
هالوبيريدول Haloperidol
تأثيرات ضارّة عند الحيوانات
عندما يؤخذ في الثلث الأول من الحمل، قد تحدث عيوب خلقية في الأطراف
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث ما يلي:
لوراسيدون Lurasidone
لا يوجد دليل على تأثيرات ضارّة على الحيوانات
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث ما يلي:
أولانزابين Olanzapine
تأثيرات ضارّة عند الحيوانات
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث ما يلي:
كاربامازيبين carbamazepine
زيادة خطر العيوب الخِلقيَّة، بما في ذلك عيوب الأنبوب العصبي (مثل السِّنسِنَة المشقوقة)
مشاكل نزفية عند حديثي الولادة (مرض نزفي عند حديثي الولادة)، والذي يمكن الوقاية منه إذا كانت المرأة الحامل تستعمل فيتامين K عن طريق الفم كل يوم لمدة شهر قبل الولادة أو إذا حُقِن الوليد بحقنة من فيتامين K بعد الولادة مباشرةً
لامُوتريجين lamotrigin
لا زيادة جوهرية في خطر العيوب الخلقية
لاكُوساميد lacosamide
بيانات إضافية حول التأثيرات المطلوبة.
ليفيتيراسيتام levetiracetam
تُشاهدُ شذوذات بسيطة في العظام عند الحيوانات
لا توجد زيادة جوهرية في الخطر عند الأشخاص
فينوباربيتال phenobarbital
زيادة خطر العيوب الخِلقيَّة، بما في ذلك عيوب الأنبوب العصبي (مثل السِّنسِنَة المشقوقة)
مشاكل القلب عندَ حديثي الولادة
فينيتوين Phenytoin
زيادة خطر العيوب الخلقية (مثل الشفة المشقوقة وعيوب القلب)
مشاكل القلب عندَ حديثي الولادة
تريميثاديون Trimethadione
زيادة خطر العيوب الخلقية (مثل الحنك المشقوق وعيوب القلب والجمجمة والوجه واليدين والبطن)
خطر الإسقاط
فالبروات Valproate
زيادة خطر العيوب الخِلقيَّة، بما في ذلك الحنك المشقوق وعيوب الأنبوب العصبي (مثل القِيلَة النُخاعِيَّة السِحائِيَّة) وعيوب القلب، والوجه، والجمجمة، والعمود الفقري، والأطراف
عقاقير المعالجة الكيميائية
أكتينوميسين Actinomycin
إمكانية حدوث عيوب خِلقيَّة (تُشاهد عندَ الحيوانات فقط)
بوسلفان Busulfan
العيوب الخِلقية مثل نقص نمو الفك السفلي والحنك المشقوق والنُّمو غير الطبيعي لعظام الجمجمة وعيوب العمود الفقري وعيوب الأذن وحَنَف القدم
نقص النُّمو عندَ الجنين (تعوّق النُّمو)
الكلورامبوسيل Chlorambucil
العيوب الخِلقية مثل نقص نمو الفك السفلي والحنك المشقوق والنُّمو غير الطبيعي لعظام الجمجمة وعيوب العمود الفقري وعيوب الأذن وحَنَف القدم
نقص النُّمو عندَ الجنين (تعوّق النُّمو)
الكولشيسين Colchicine
إمكانية حدوث عيوب خِلقيَّة (تُشاهد عند الحيوانات)
شذوذات في النطاف عند الأطفال الذكور
سيكلوفوسفاميد Cyclophosphamide
العيوب الخِلقية مثل نقص نمو الفك السفلي والحنك المشقوق والنُّمو غير الطبيعي لعظام الجمجمة وعيوب العمود الفقري وعيوب الأذن وحَنَف القدم
نقص النُّمو عندَ الجنين (تعوّق النُّمو)
دوكسوروبيسين Doxorubicin
مشاكل قلبيَّة عند الأم، تختلف باختلاف الجرعة المُستَعمَلة
العيوب الخِلقيَّة
مِرْكابتوبورين Mercaptopurine
العيوب الخِلقية مثل نقص نمو الفك السفلي والحنك المشقوق والنُّمو غير الطبيعي لعظام الجمجمة وعيوب العمود الفقري وعيوب الأذن وحَنَف القدم
نقص النُّمو عندَ الجنين (تعوّق النُّمو)
ميثوتريكسات Methotrexate
العيوب الخِلقية مثل نقص نمو الفك السفلي والحنك المشقوق والنُّمو غير الطبيعي لعظام الجمجمة وعيوب العمود الفقري وعيوب الأذن وحَنَف القدم
نقص النُّمو عندَ الجنين (تعوّق النُّمو)
فينبلاستين Vinblastine
إمكانية حدوث عيوب خِلقيَّة (تُشاهد عندَ الحيوانات فقط)
فينكريستين vincristine
إمكانية حدوث عيوب خِلقيَّة (تُشاهد عندَ الحيوانات فقط)
دواء لتثبيت المزاج
أريبيبرازول aripiprazole
عندما يؤخذ في أثناء الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث حركات عضلية غير طبيعية (أعراض خارج السبيل الهرمي) و/أو أعراض انسحاب عند حديثي الولادة بعد الولادة
ليثيُوم Lithium
عندما يؤخذ في الثلث الأول من الحمل ، يزداد خطرُ العيوب الخلقية (القلبية بشكل رئيسي)
حينما يؤخذ في أواخر الحمل، قد يُصاب حديث الولادة بالنُّوام وانخفاض قوَّة العضلات وسوء التغذية ونقص نشاط الغُدَّة الدرقية والسكري كلوي المنشأ الكاذب
ريسبيريدون Risperidone
تأثيرات ضارّة عند الحيوانات
لا يوجد أدلّة على زيادة خطر العيوب الخلقية، ولكن لا توجد دراسات مُصمّمة بشكل جيّد أجريَت على النساء الحوامل
عندما يؤخذ في الثلث الثالث من الحمل، يزداد خطر حدوث ما يلي:
كلوربروباميد chlorpropamide
غليبوريد glyburide
الميتفورمين
تولبوتاميد
انخفاض شديد في مستوى سكر الدَّم عندَ حديث الولادة
مضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs
الأسبرين والساليسيلات الأخرى
إيبوبروفين Ibuprofen
نابروكسين Naproxen
عندما تُؤخذ بجرعاتٍ كبيرة تؤدي إلى حدوث حالات إسقاط خلال الثلث الأول من الحمل وتأخُّر في بَدء المخاض وإغلاق مُبكِّر في الوصلة بين الشريان الأبهر والشريان المتّجه إلى الرئتين (القناة الشريانيَّة) واليرقان والتِهاب الأمعاء والقولون الناخِر (تضرُّر بطانة الأمعاء) وتضرُّر دماغ الجنين (اليرقان النووي) في بعض الأحيان، والمشاكل النزفية عند المرأة في أثناء الولادة وبعدها أو عند الأطفال حديثي الولادة
عندما تؤخذ في مرحلةٍ متأخِّرة من الحمل، يحدث انخفاضٌ في كمية السائل المُحيط بالجنين المُتخلِّق
ولكن، عند أخذ جرعات منخفضة من الأسبرين، لا يوجد خطر كبير للعيوب الخلقية
بوبرينورفين Buprenorphine
لا توجد أدلّة على زيادة خطر العيوب الخلقية، ولكن قد يكون له تأثيرات ضارة أخرى في الجنين أو حديث الولادة
تهيُّج وارتعاش وصعوبة في التنفّس والإطعام (أعراض سحب الأفيونات) عند حديثي الولادة نتيجة توقُّف مرور المواد الأفيونيَّة من الأم بعد الولادة عبرَ المشيمة
كودئين Codeine
هيدروكودون Hydrocodone
هيدرومورفون Hydromorphone
ميبيريدين Meperidine
مورفين morphine
التململ والتهيُّج والارتعاش وصعوبة التنفُّس ومشاكل التغذية (أعراض سحب الأفيونات) عند حديثي الولادة، والذي يحتمل حدوثها في غضون 6-8 ساعات بعد الولادة
إذا أُعطيت جرعاتٌ عالية في الساعة التي تسبق الولادة، فقد يحدث النعاس وبطء ضربات القلب عند حديثي الولادة
ميثادون Methadone
التململ والتهيُّج والارتعاش وصعوبة التنفُّس ومشاكل التغذية (أعراض سحب الأفيونات) عند حديثي الولادة
الهرمونات الجنسيَّة Sex hormones
دانازول danazol
عندما يؤخذ في وقتٍ مبكر جدًا خلال الحمل، فإنَّ إذكار أعضاء الجنين التناسليَّة المؤنَّثة (masculinization) يحتاج إلى إجراء عمليَّة جراحيَّة لتصحيحه في بعض الأحيان
موانع الحمل الهرمونية (أقراص منع الحمل، أو اللصاقات، أو الحلقات؛ أو حقن أو غرسات منع الحمل؛ أو اللوالب الرحمية [IUDs])
يبدو أن التعرض لموانع الحمل الإستروجينية والبروجستينية قبل الحمل أو في أثناء الحمل لا يترافق مع زيادة في خطر العيوب الخلقية الرئيسية
يبدو أن التعرض إلى أسيتات ميدروكسي بروجستيرون لا يزيد من خطر العيوب الخلقية الرئيسية
17-هيدروكسي بروجستيرون كابروات
آمن في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل
البروجسترون (عن طريق الفم أو المهبل)
لا يترافق التعرض في أثناء الحمل مع زيادة خطر العيوب الخلقية الرئيسية
مُعالجة الجلد
إيزوتريتينوين Isotretinoin
العيوب الخِلقيَّة، مثل عيوب القلب وصِغَر حجم الأذنين واستسقاء الدماغ (مَوَه الرأس) (ويُسمَّى الماء على الدِّماغ أحيانًا)
العجز الفكري
خطر الإسقاط
أدوية الغدة الدرقية
ليفوثيروكسين Levothyroxine
العلاج المفضل لقصور الغدة الدرقية خلال فترة الحمل؛ آمن في الحمل
ميثيمازول Methimazole
تضخُّم أو نقص نشاط الغُدَّة الدرقيَّة عندَ الجنين
عيوب في الوجه وفروة الرأس عند حديث الولادة
الشذوذات الأخرى المحتملة
بروبيل ثيُوراسيل Propylthiouracil
تضخُّم أو نقص نشاط الغُدَّة الدرقيَّة عندَ الجنين
ضرر الكبد عندَ الأم
اليود المشع
تخرّب الغُدَّة الدرقية عندَ الجنين
عندما يؤخذ في مدةٍ قريبةٍ من نهاية الثلث الأوَّل من الحمل، تكون الغُدَّة الدرقية مفرطة النشاط ومتضخِّمة عندَ الجنين
زيادة خطر الاصابة بسَرطان الأطفال
ثُلاثَي يودُوثيرونين
فرط نشاط الغدَّة الدرقية وتضخُّمها عندَ الجنين
اللقاحات
لا توجد مخاوف معروفة تتعلق بالسلامة بالنسبة للحوامل أجنتهنّ أو حديثي الولادة
لا توجد مخاوف بشأن سلامة الحوامل أو الأجنة أو حديثي الولادة
لقاح الكزاز، ذوفان الخناق المخفض، السعال الديكي اللاخلوي (Tdap)
لا توجد مخاوف بشأن سلامة الحوامل أو الأجنة أو حديثي الولادة
لقاحات الفيروسات الحية مثل لقاحات الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية؛ وجدري الماء (الحماق)؛ وشلل الأطفال؛ والحمى الصفراء
مع لقاحي الحصبة الألمانية والحماق، العدوى المحتملة للمشيمة والجنين المُتخلِّق
مع اللقاحات الأخرى، مخاطر مُحتملة، ولكن غير معروفة
الأدوية الأخرى
الستيرويداتُ القشريَّة
احتمال حدوث الشفة المشقوقة عندَ أخذها في الثلث الأوَّل من الحمل
هيدروكسي كلوروكين
لا توجد زيادة في المخاطر في الجرعات المستخدمة عادة
إيزونيازيد isoniazid
التأثيرات المُحتَملة الضارَّة على الكبد أو الضرر الذي يُصيبُ الأعصاب المحيطيَّة (يُسبِّبُ أحاسيس أو ضُعف غير طبيعيَين)
السودوإيفيدرين Pseudoephedrine (مُزيل احتِقان)
تضيُّق الأوعية الدَّموية في المشيمة، ممَّا قد يَحُدُّ من كمية الأكسجين والمواد المغذية التي يتلقاها الجنين ويؤدِّي إلى حدوث نقص في النُّمو قبل الولادة
خطر محتمل لوجود عيب في جدار البطن يسمح ببروز الأمعاء خارج الجسم (يسمى انشِقاق البَطنِ الخِلقِيّ gastroschisis)
فيتامين K
يحدث تفكُّك أو انحلال خَلايا الدَّم الحمراء (انحِلاَلُ الدَّم) عند النساء أو الأجنة المصابة بعوز نازِعَة هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات G6PD deficiency
* يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل أن يتحدثن مع طبيبهن حول مخاطر وفوائد الأدوية قبل التوقف أو البدء باستعمال أي دواء.* ينبغي تجنّب استعمال الأدوية خلال الحمل، ما لم يكن ذلك ضروريًّا من الناحية الطبية.ولكن، تكون بعض الأدوية ضرورية للحفاظ على صحة المرأة الحامل أو الجنين، وينبغي على النساء عدم التوقف عن تناولها قبل استشارة الطبيب.
† تستخدم المسكّنات الأفيونية لتخفيف الألم.يجري استخدَام المُسكِّنَات الأفيونية opioids للتخفيف من الألم، ولكنها تُسبب أيضًا إحساسًا مبالغًا بالعافية؛ وإذا جرى استخدامها بشكلٍ مفرط، تُسبب الاعتمادَ والإدمان.
‡ يفضل الأنسولين عادةً في أثناء الحمل.
G6PD = نازِعَةُ هيدرُجينِ الغلُوكُوز -6- فُوسفات.