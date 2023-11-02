* يجب على النساء الحوامل أو اللواتي يخططن للحمل أن يتحدثن مع طبيبهن حول مخاطر وفوائد الأدوية قبل التوقف أو البدء باستعمال أي دواء.* ينبغي تجنّب استعمال الأدوية خلال الحمل، ما لم يكن ذلك ضروريًّا من الناحية الطبية.ولكن، تكون بعض الأدوية ضرورية للحفاظ على صحة المرأة الحامل أو الجنين، وينبغي على النساء عدم التوقف عن تناولها قبل استشارة الطبيب.