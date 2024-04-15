لمحة عامة عن التمنيع

يساعد التطعيم (التحصين) الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الأمراض التي تسببها بكتيريا أو فيروسات معينة بشكل أفضل.
قد تنشأ المناعة (قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الأمراض التي تسببها بكتيريا أو فيروسات معينة) بشكل طبيعي (عند تَعَرُّض الأشخاص للبكتيريا أو الفيروسات)، أو قد يوفرها الأطباء من خلال التطعيم.عندما يتم تطعيم الأشخاص ضد مرض ما، فإنهم عادةً لا يصابون بهذا المرض، أو يصابون به بشكل طفيف.وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لأنه لا يوجد لقاح فَعَّال بنسبة 100%، فلا يزال من المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص بالمرض على الرغم من حصولهم على التطعيم.
أظهرت اللقاحات فعّالية كبيرة في الوقاية من الأمراض الخطيرة وتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم.في المجتمعات والبلدان التي تُستخدم فيها اللقاحات بشكل موسع، كثير من الأمراض التي كانت يومًا ما شائعة و/أو مميتة (مثل شلل الأطفال والخُناق) أصبحت الآن نادرة وتحت السيطرة.أحد هذه الأمراض، الجدري، تم القضاء عليه نهائيًا بفضل التطعيم.
ولكن حتى الآن لا تتوفر لقاحات فعالة للعديد من حالات العدوى المهمة، بما في ذلك أغلب العدوى المنقولة جنسيًا (مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري، والزهري، والسيلان، والكلاميديا)، والعدوى التي يسببها القُراد (مثل داء لايم)، والعديد من الأمراض الاستوائية (مثل داء شاغاس).
في أكتوبر من العام 2023، أوصت منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق استخدام لقاح RTS,S/AS01 و R21/Matrix-M المضاد للملاريا للأطفال في المناطق الموبوءة بالملاريا والتي تنتقل فيها ملاريا المتصورة المنجلية بمعدلات متوسطة إلى عالية.يُعد لقاح الملاريا إجراءً هامًا للوقاية من الملاريا، والتي تسبب مئات الآلاف من الوفيات في كل عام، ومعظمها عند الأطفال في أفريقيا.(انظر WHO: برنامج إعطاء لقاح الملاريا.)
من المهم الالتزام بتوصيات التطعيم.يُعد ذلك ذو أهمية كبيرة لصحة الشخص وصحة أفراد أسرته وصحة الآخرين في المجتمع.إن الكثير من الأمراض التي يقي منها التطعيم سهلة الانتقال من شخص لآخر. والعديد منها لايزال موجودًا في الولايات المتحدة الأمريكية ولايزال شائعًا في أجزاء أخرى من العالم.وهذه الأمراض يمكن أن تنتشر بسرعة بين الأطفال غير المحصنين، والذين يمكن أن يكونوا عرضةً للإصابة حتى ولو كانوا يعيشون في مناطق لا ينتشر فيها المرض، وذلك بسبب توفر وسائل السفر الحديثة.
تُعد اللقاحات المتوفرة اليوم فعالة للغاية، ونادرًا ما تترك آثارًا جانبية.
أنواع التحصين
هناك نوعان من التحصين:
التحصين الفاعل
التحصين اللافاعل
التحصين الفاعل
في التحصين الفاعل، تُستخدم اللقاحات لتحفيز آليات الدفاع الطبيعية بالجسم (جهاز المناعة).اللقاحات هي مستحضرات تحتوي على واحد مما يلي:
أجزاء غير مُعْدية من البكتيريا أو الفيروسات
مادة ضارة عادةً (ذِيفان) تنتجها البكتيريا ولكن تم إدخال تعديلات عليها لتصبح غير ضارة - يطلق عليها ذوفان
كائنات حية كاملة تم إضعافها (مُوَهَّنة) لا تسبب المرض
يستجيب جهاز المناعة للقاح عن طريق إنتاج مواد (مثل الأجسام المضادة) التي تتعرف على البكتيريا أو الفيروس الموجود في اللقاح وتهاجمها.ومن ثم عندما يتعرض الشخص لنفس البكتيريا أو الفيروس، ينتج الجسم تلقائيًا هذه الأجسام المضادة ومواد أخرى للوقاية أو تخفيف حدة المرض.تُسمى عملية إعطاء اللقاح بالتطعيم، على الرغم من أن الكثير من الأطباء يستخدمون مصطلح أكثر عمومية وهو التحصين.
تشتمل اللقاحات التي تحتوي على كائنات حية ولكنها مُوَهَّنة على
عُصية كالميت غيران (والمعروفة اختصارًا BCG - لداء السُلّ)
جدري الماء (الحُماق)
الكوليرا (لقاحات معينة تُعطَى عن طريق الفم)
الإنفلونزا (فقط اللقاح الذي يعطى عن طريق الرذاذ الأنفي)
شلل الأطفال (فقط اللقاح الذي يُعطى عن طريق الفم، والذي لم يَعُد مُستخدمًا في الولايات المتحدة الأمريكية)
التيفويد (فقط اللقاح الذي يُعطى عن طريق الفم)
التحصين اللافاعل
في التحصين اللافاعل، يُعطى للشخص أجسامًا مضادة لكائن حي دقيق مُعْدي بعينه (أو الذيفان الذي ينتجه أحد الكائنات الحية الدقيقة).ويتم الحصول على هذه الأجسام المضادة من عدة مصادر:
دم (مصل) الحيوانات (عادةً الخيل) والتي تعرضت لكائن حي دقيق مُعيّن أو ذيفان وتطورت لديها مناعة ضده.
ويطلق على الدم الذي يتم تجميعه من مجموعة كبيرة من الأشخاص الغلوبولين المناعي البشري المُجَمَّعَ
يُطلق على الأشخاص المعروف أن لديهم أجسامًا مضادة لمرض معين (أي، الأشخاص الذين تم تحصينهم أو أولئك الذين يتعافون من المرض) مُفرطي الغلوبولين المناعي نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة في دمائهم
يتم تطوير الخلايا المنتجة للأجسام المضادة (والمأخوذة من الفئران عادة) في المختبر.
يُستخدَم التحصين اللافاعل للأشخاص الذين لا يستجيب جهازهم المناعي بشكل كافٍ لعدوى ما، أو للأشخاص الذين يصابون بعدوى قبل حصولهم على اللقاح (على سبيل المثال، بعد عضه من قبل أحد الحيوانات المصابة بداء الكلب).
كما يمكن استخدام التحصين اللافاعل كذلك للوقاية من المرض عندما يكون هناك احتمال أن يتعرض له الأشخاص ولا يتوافر لديهم الوقت للحصول على اللقاح أو إتمام سلسلة جرعات التطعيم.على سبيل المثال، يمكن إعطاء محلول يحتوي على الغامَّا غلوبولين النشط ضد فيروس جدري الماء لسيدة حامل لا تتمتع بمناعة ضد الفيروس وتعرضت له.حيث يمكن لفيروس جدري الماء أن يؤذي الجنين ويُسَبِّب مضاعفات خطيرة (مثل الالتهاب الرئوي) لدى النساء.
يدوم التحصين اللافاعل فقط لأسابيع قليلة، حتى يتخلص الجسم من الأجسام المضادة التي تم حقنه بها.
إعطاء اللقاح
عادةً ما يتم إعطاء اللقاحات والأجسام المضادة عن طريق الحَقْن في العضل أو تحت الجلد.وأحيانًا تُحقن الأجسام المضادة في الوريد.أحد أنواع لقاحات الأنفلونزا يتم رشه داخل الأنف.
يمكن إعطاء أكثر من لقاح في المرة الواحدة - عبر لقاح مركب أو في حقن منفصلة في أماكن مختلفة.
تُعطى بعض اللقاحات بشكل روتيني (أي أنها تُعطى لمعظم الأشخاص وفق خطة موصى بها)—على سبيل المثال، يتم إعطاء ذيفانُ الكُزاز للبالغين، ويفضل كل 10 سنوات (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: جدول تطعيم البالغين بحسب العمر).تُعطى بعض اللقاحات بشكل روتيني للأطفال (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: جدول تطعيمات الأطفال والمراهقين بحسب العمر).
وعادةً ما تُعطَى لقاحات أخرى بشكل رئيسي لمجموعات محددة من الأشخاص.على سبيل المثال، يُعطى لقاح الحُمى الصفراء فقط للأشخاص المسافرين لأجزاء معينة في قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية.ولا تزال تُعطى بعض اللقاحات الأخرى بعد التعَرُّض المحتمل لمرض معين.على سبيل المثال، قد يُعطى لقاح داء الكلب لشخص تعرض لعضة كلب أو غيره من الحيوانات عند الاشتباه بإصابة الحيوان بداء الكَلَب.
قيود ومحاذير التطعيم
بالنسبة إلى العديد من اللقاحات، يكون السبب الوحيد لعدم التطعيم هو
تاريخ لرد فعل تحسسي خطير مهدد للحياة تجاه اللقاح أو أحد مكوناته (مثل رد الفعل التأقي)
الحساسية تجاه البيض وهي حالة شائعة في الولايات المتحدة الأمريكية.تحتوي بعض اللقاحات، بما فيها معظم لقاحات الأنفلونزا، على كميات ضئيلة من مستضدات البيض.وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ينبغي على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية تجاه البيض أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا، بغض النظر عن شدة أي رد فعل سابق للبيض.(انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): ملخص: "الوقاية من الأنفلونزا الموسمية والسيطرة عليها باللقاحات: توصيات اللجنة الاستشارية لممارسات التطعيم (ACIP) - الولايات المتحدة، 2023-24".)ينبغي على الأشخاص الحصول على جميع اللقاحات، بما في ذلك لقاح الأنفلونزا، من اختصاصيي الرعاية الصحية الذين لديهم إمكانية استعمال التجهيزات المناسبة اللازمة للتعرف على رد الفعل التحسُّسي الخطير وعلاجه.
ينبغي عدم استخدام اللقاحات التي تحتوي على كائنات حية دقيقة أو تأجيلها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة، مثل
استخدام الأدوية التي تثبط جهاز المناعة (مثبطات المناعة)، مثل الكورتيكوسترويدات والعوامل الكيميائية
اضطراب يُضعِف جهاز المناعة، مثل فيروس العوز المناعي البشري (HIV)
الحمل
الإصابة بمتلازمة غيلان باريه خلال 6 أسابيع من الحصول على جرعة سابقة من اللقاح
في بعض الحالات، وللوقاية من انتشار العدوى إلى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، ينبغي عدم إعطاء الأشخاص الذين يعيشون معهم لقاحات تحتوي على كائنات حية.
إذا توقف الشخص عن أخذ الدواء الذي يثبط جهازه المناعي، أو إذا تعافى جهازه المناعي الضعيف بشكل كاف، فقد يكون من الآمن أخذ اللقاحات التي تحتوي على فيروس حي.
التطعيمات الشائعة للأطفال
عادةً ما يُعطى الأطفال في الولايات المتحدة عددًا من اللقاحات وفقًا لخطة زمنية قياسية (انظر CDC: لقاحات الطفل).في حالة تفويت إحدى الجرعات، فيمكن في الأغلب إعطاؤها لاحقًا، وذلك وفق جدول استدراكي.
اللقاحات الشائع استخدامها عند البالغين
كذلك قد يُنصَح البالغون بتلقي لقاحات معينة (انظر أيضًا CDC: توصيات للأشخاص بعمر 19 عامًا أو أكثر).عند تقديم نصيحة للبالغين بشأن التطعيم، فينبغي على الطبيب مراعاة عمر الشخص، وتاريخه الصحي، وتطعيمات الطفولة، ومهنته، والموقع الجغرافي الذي يتواجد به، وخططه للسفر، والعوامل الأخرى.
على الرغم من الدلائل الإرشادية السريرية والأعباء المالية وعواقب الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إلا أن بعض البالغين لا يتلقون اللقاحات الموصى بها.في الولايات المتحدة، لا تزال نسبة الحصول على التطعيمات من قبل البالغين (وهو ما يُسمى تغطية اللقاحات) منخفضة بالنسبة لمعظم اللقاحات .بالإضافة إلى ذلك، تختلف تغطية جميع اللقاحات باختلاف العِرق والإثنية، مع انخفاض التغطية بشكل عام بين البالغين من ذوي البشرة السوداء والهسبانيين بالمقارنة مع البالغين من ذوي البشرة البيضاء (انظر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): تغطية التطعيم بين البالغين في الولايات المتحدة، استطلاع ناشيونال هيلث إنترفيو، 2021).
حماية البالغين من خلال اللقاحات
المرض*
مَن الذي يجب أن يحصل على اللقاح
الأشخاص الذين تعرضوا للجمرة الخبيثة
الأشخاص الذين قد يتعرضون للجمرة الخبيثة، مثل ما يلي:
البالغون الذين يسافرون إلى مناطق معينة ينتشر فيها فيروس تشيكونغونيا
موظفو المختبرات في الولايات المتحدة الأمريكية
جدري الماء (الحُماق)
جميع البالغين الذين لم يحصلوا على اللقاح أو لم يصابوا بجدري الماء
جميع الأشخاص بعمر 6 أشهر فما فوق (اللقاح المُصنّع من قبل فايزر-بايونتك ومودرنا)
جميع الأشخاص بعمر 5 سنوات فما فوق (اللقاحات المُصنّعة من قبل فايزر-بايونتك)
جميع البالغين (عادةً في شكل لقاح مشترك مع الكزاز مثل Td "الكزاز-الخُنّاق" أو Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل
البالغون في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يواجهون خطرًا عاليًا للتَعَرُّض لفيروس إيبولا في أثناء عملهم بسبب قيامهم بما يلي:
عدوى المستدمية النزلية من النوع b (Hib) (مثل التهاب السحايا)
البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:
البالغون الذين لم يحصلوا على اللقاح ويتعرضون لخطر متزايد، كما في الحالات التالية:
جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-59 عامًا والبالغين بعمر 60 عامًا أو أكثر والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالتهاب الكبد B.كما قد يحصل البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر دون وجود عوامل خطر معروفة للإصابة بالتهاب الكبد B على لقاح التهاب الكبد B.وتشمل عوامل الخطر ما يلي:
جميع الذكور والإناث الذين لم يتم تطعيمهم من قبل (عادةً في عمر 11 أو 12 عامًا) حتى عمر 26 عامًا
ينبغي على جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و45 عامًا أن يتحدثوا مع طبيبهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يتم تطعيمهم
الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابين بالعَوَز المَناعي البَشَري
جميع الأشخاص فوق عمر 6 شهور
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع النكاف والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)
بعض الأشخاص فوق عمر 55 عامًا
الأشخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 23 عامًا الذين يرغبون في الحصول عليه
الأشخاص المعرضون للخطر بشكل أكبر، مثل ما يلي:
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد النكاف
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مُرَكَّب مع الحصبة والحصبة الألمانية (غير متوفر كلقاح منفرد)
السعال الديكي (الشاهوق)
جميع البالغين (يُعطَى عادةً كلقاح مُرَكَّب مع الكزاز الخُنّاق Tdap الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي) إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
النساء الحوامل أثناء كل حمل
عدوى المكورات الرئوية (مثل الالتهاب السحائي والالتهاب الرئوي)
جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر
البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 64 عامًا والذين يُعانون من حالات طبية مُعيَّنة أو عوامل خطر أخرى مثل:
البالغون المعرضون لأخطار أكبر، مثل
الأشخاص الذين تعرضوا للعضّ بواسطة حيوانات معينة
الأشخاص الذين قد يكونوا في خطر متزايد لمخالطة الحيوانات المصابة مثل
البالغون الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وأكثر، وذلك من خلال اتخاذ القرار السريري المشترك بناءً على المناقشات مع اختصاصي الرعاية الصحية
الحوامل في الفترة بين الأسبوع 32 إلى الأسبوع 36 من الحمل للوقاية من مرض السبيل التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس المخلوي التنفسي عند الأطفال الرضع منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر
جميع البالغين الذين ولدوا عام 1957 أو بعد ذلك إلا إذا كان لديهم المستندات الدالة على تلقيهم التطعيم بجرعة واحدة أو أكثر من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) أو أن الاختبارات المعملية اكتشفت دليلاً على وجود مناعة ضد الحصبة الألمانية
النساء اللواتي يخططن للحمل أو يصبحن حوامل وليس لديهن مناعة ضد الحصبة الألمانية
دائمًا ما يُعطَى كلقاح مشترك مع الحصبة والنكاف (غير متوفر كلقاح منفرد)
القُوَباء النطاقية (الهربس النطاقي)
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر
الأشخاص الذين يبلغون من العمر 19 عامًا أو أكثر، والذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو سوف يعانون من ضعف في الجهاز المناعي بسبب مرض أو مُعالَجَة للمرض
لا يوصى به حاليًا باستثناء الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس الجدري، مثل العاملين في المختبرات والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الفيروس والمواد المرتبطة به
جميع البالغين بمعدل مرة كل 10 أعوام (عادةً كلقاح مشترك مع لقاح الكزاز والخُنّاق معروف اختصارًا باسم Td أو مع لقاح السُعال الديكي الذي يُعرَف باسم Tdap "الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي") إذا لم يتم تطعيمهم بالفعل
الأشخاص الذين أصيبوا بجرح يعرضهم لخطر الكزاز إذا انقضت 5 سنوات أو أكثر منذ استعمال جرعة اللقاح السابقة
يجب أن تتلقى النساء الحوامل لقاح Tdap في أثناء كل حمل
الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق التي تكون فيها العدوى شائعة
الأشخاص المخالطون عن قُرْب لشخص حامل للتيفويد
عمال المختبرات الذين يتعاملون مع البكتيريا التي تسبب حمى التيفويد
الأشخاص المسافرون إلى أجزاء معينة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث تكون العدوى شائعة
* اللقاحات متوفرة في الولايات المتحدة الأمريكية لحالات العدوى هذه.
HIV = فيروس العَوَز المَناعي البَشَري؛ Td = الكزاز-الخُنّاق؛ Tdap = الكزاز-الخُنّاق-السُعال الديكي.
سلامة اللقاح
في الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) سلامة اللقاحات.يجب أن يبلغ الأطباء عن حدوث مشكلات معينة بعد التطعيم الروتيني من خلال نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح الخاص بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (VAERS) ورابط قاعدة بيانات سلامة اللقاحات (VSD).إذا ما حدثت أي مشكلة صحية بعد التطعيم، يمكن لأي شخص - سواءً من الأطباء، أو طاقم التمريض أو أي فرد من عامة الناس - تقديم بلاغ من خلال نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح VAERS.لا يمكن لتقارير VAERS تحديد ما إذا كانت أي مشكلة صحية يرجع سببها إلى اللقاح.
لا تُسبب اللقاحات عادةً أي مشكلات، على الرغم من احتمال حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الألم أو الاحمرار في موضع الحقن.يشعر الآباء أحيانًا بالقلق بشأن سلامة لقاحات الطفولة.
لعل أحد المخاوف الرئيسية للآباء أن لقاحات معينة، مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أو اللقاحات التي تحتوي على ثيميروزال (مادة حافظة أساسها الزئبق)، قد تزيد من مخاطر الإصابة بالتَوَحًّد.
قامت العديد من مجموعات مختلفة من العلماء بدراسة تلك المخاوف ودحضت تمامًا العلاقة المفترضة بين اللقاحات والتَوَحًّد (انظر مخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة في "الدليل الإرشادي" والأسئلة الشائعة حول سلامة اللقاح للآباء ومقدمي الرعاية في الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC).
ومع ذلك، قد طوّر معظم المصنعون لقاحات خالية من الثيميروزال لاستخدامها مع الأطفال الرُضّع والبالغين.المعلومات حول اللقاحات التي تحتوي حاليًا على مستويات منخفضة من الثيميروزال متاحة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" الإلكتروني (الثيميروزال واللقاحات Thimerosal and Vaccines).
التطعيم قبل السفر للدول الأجنبية
قد يتطلب الأمر حصول سكان الولايات المتحدة الأمريكية على لقاحات معينة قبل السفر إلى مناطق بها أمراض مُعدية لا توجد عادةً في الولايات المتحدة الأمريكية (انظر جدول اللقاحات من أجل السفر الدولي).تتغير التوصيات في كثير من الأحيان استجابة لحالات تفشي الأمراض.
توفر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أحدث المعلومات بشأن متطلبات التطعيم في قسم صحة المسافر Travelers’ Health.كما أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لديها خدمة هاتفية على مدار 24 ساعة (1-800-232-4636 [CDC-INFO]) والتي تقوم بتوفير المعلومات.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Child and adolescent immunization schedule by age
CDC: Travelers’ Health: Information about travel health notices and about what vaccines to get depending on destination
هيئة الغذاء والدواء (FDA): الثيميروزال والتطعيمات - معلومات شاملة حول الثيميروزال (ما هو، ولماذا يجري استخدامه في اللقاحات، ولماذا هو آمن، وكم هو عدد اللقاحات التي تصنع الآن من دونه)
نظام الإبلاغ عن التأثيرات الضائرة للقاحات (VAERS): أين وكيف يجري الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات
قاعدة البيانات المشتركة لسلامة اللقاحات Vaccine Safety Datalink (VSD): منظمة تعاونية تقوم بمراقبة وتقييم سلامة اللقاحات
Children's Hospital of Philadelphia: Vaccine Education Center
World Health Organization (WHO): Malaria vaccine implementation programme
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Vaccine schedules in all countries in the EU/EEA