لمحة عامة عن التمنيع

يساعد التطعيم (التحصين) الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الأمراض التي تسببها بكتيريا أو فيروسات معينة بشكل أفضل.

قد تنشأ المناعة (قدرة الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الأمراض التي تسببها بكتيريا أو فيروسات معينة) بشكل طبيعي (عند تَعَرُّض الأشخاص للبكتيريا أو الفيروسات)، أو قد يوفرها الأطباء من خلال التطعيم.عندما يتم تطعيم الأشخاص ضد مرض ما، فإنهم عادةً لا يصابون بهذا المرض، أو يصابون به بشكل طفيف.وعلى الرغم من ذلك، ونظرًا لأنه لا يوجد لقاح فَعَّال بنسبة 100%، فلا يزال من المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص بالمرض على الرغم من حصولهم على التطعيم.

أظهرت اللقاحات فعّالية كبيرة في الوقاية من الأمراض الخطيرة وتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم.في المجتمعات والبلدان التي تُستخدم فيها اللقاحات بشكل موسع، كثير من الأمراض التي كانت يومًا ما شائعة و/أو مميتة (مثل شلل الأطفال والخُناق) أصبحت الآن نادرة وتحت السيطرة.أحد هذه الأمراض، الجدري، تم القضاء عليه نهائيًا بفضل التطعيم.

ولكن حتى الآن لا تتوفر لقاحات فعالة للعديد من حالات العدوى المهمة، بما في ذلك أغلب العدوى المنقولة جنسيًا (مثل عدوى فيروس العوز المناعي البشري، والزهري، والسيلان، والكلاميديا)، والعدوى التي يسببها القُراد (مثل داء لايم)، والعديد من الأمراض الاستوائية (مثل داء شاغاس).

في أكتوبر من العام 2023، أوصت منظمة الصحة العالمية بتوسيع نطاق استخدام لقاح RTS,S/AS01 و R21/Matrix-M المضاد للملاريا للأطفال في المناطق الموبوءة بالملاريا والتي تنتقل فيها ملاريا المتصورة المنجلية بمعدلات متوسطة إلى عالية.يُعد لقاح الملاريا إجراءً هامًا للوقاية من الملاريا، والتي تسبب مئات الآلاف من الوفيات في كل عام، ومعظمها عند الأطفال في أفريقيا.(انظر WHO: برنامج إعطاء لقاح الملاريا.)

من المهم الالتزام بتوصيات التطعيم.يُعد ذلك ذو أهمية كبيرة لصحة الشخص وصحة أفراد أسرته وصحة الآخرين في المجتمع.إن الكثير من الأمراض التي يقي منها التطعيم سهلة الانتقال من شخص لآخر. والعديد منها لايزال موجودًا في الولايات المتحدة الأمريكية ولايزال شائعًا في أجزاء أخرى من العالم.وهذه الأمراض يمكن أن تنتشر بسرعة بين الأطفال غير المحصنين، والذين يمكن أن يكونوا عرضةً للإصابة حتى ولو كانوا يعيشون في مناطق لا ينتشر فيها المرض، وذلك بسبب توفر وسائل السفر الحديثة.

تُعد اللقاحات المتوفرة اليوم فعالة للغاية، ونادرًا ما تترك آثارًا جانبية.

أنواع التحصين هناك نوعان من التحصين: التحصين الفاعل

التحصين اللافاعل التحصين الفاعل في التحصين الفاعل، تُستخدم اللقاحات لتحفيز آليات الدفاع الطبيعية بالجسم (جهاز المناعة).اللقاحات هي مستحضرات تحتوي على واحد مما يلي: أجزاء غير مُعْدية من البكتيريا أو الفيروسات

مادة ضارة عادةً (ذِيفان) تنتجها البكتيريا ولكن تم إدخال تعديلات عليها لتصبح غير ضارة - يطلق عليها ذوفان

كائنات حية كاملة تم إضعافها (مُوَهَّنة) لا تسبب المرض يستجيب جهاز المناعة للقاح عن طريق إنتاج مواد (مثل الأجسام المضادة) التي تتعرف على البكتيريا أو الفيروس الموجود في اللقاح وتهاجمها.ومن ثم عندما يتعرض الشخص لنفس البكتيريا أو الفيروس، ينتج الجسم تلقائيًا هذه الأجسام المضادة ومواد أخرى للوقاية أو تخفيف حدة المرض.تُسمى عملية إعطاء اللقاح بالتطعيم، على الرغم من أن الكثير من الأطباء يستخدمون مصطلح أكثر عمومية وهو التحصين. تشتمل اللقاحات التي تحتوي على كائنات حية ولكنها مُوَهَّنة على عُصية كالميت غيران (والمعروفة اختصارًا BCG - لداء السُلّ)

جدري الماء (الحُماق)

شِيكُونغُونيا (نَوعٌ مِنَ الحُمِّيَّاتِ النَّزفِيَّة)

الكوليرا (لقاحات معينة تُعطَى عن طريق الفم)

الإيبولا

الإنفلونزا (فقط اللقاح الذي يعطى عن طريق الرذاذ الأنفي)

الحصبة - النكاف - الحصبة الألمانية

شلل الأطفال (فقط اللقاح الذي يُعطى عن طريق الفم، والذي لم يَعُد مُستخدمًا في الولايات المتحدة الأمريكية)

فيروس الروتا

الجدري

التيفويد (فقط اللقاح الذي يُعطى عن طريق الفم)

الحُمى الصفراء هل تعلم... التحصين اللافاعل في التحصين اللافاعل، يُعطى للشخص أجسامًا مضادة لكائن حي دقيق مُعْدي بعينه (أو الذيفان الذي ينتجه أحد الكائنات الحية الدقيقة).ويتم الحصول على هذه الأجسام المضادة من عدة مصادر: دم (مصل) الحيوانات (عادةً الخيل) والتي تعرضت لكائن حي دقيق مُعيّن أو ذيفان وتطورت لديها مناعة ضده.

ويطلق على الدم الذي يتم تجميعه من مجموعة كبيرة من الأشخاص الغلوبولين المناعي البشري المُجَمَّعَ

يُطلق على الأشخاص المعروف أن لديهم أجسامًا مضادة لمرض معين (أي، الأشخاص الذين تم تحصينهم أو أولئك الذين يتعافون من المرض) مُفرطي الغلوبولين المناعي نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لديهم مستويات أعلى من الأجسام المضادة في دمائهم

يتم تطوير الخلايا المنتجة للأجسام المضادة (والمأخوذة من الفئران عادة) في المختبر. يُستخدَم التحصين اللافاعل للأشخاص الذين لا يستجيب جهازهم المناعي بشكل كافٍ لعدوى ما، أو للأشخاص الذين يصابون بعدوى قبل حصولهم على اللقاح (على سبيل المثال، بعد عضه من قبل أحد الحيوانات المصابة بداء الكلب). كما يمكن استخدام التحصين اللافاعل كذلك للوقاية من المرض عندما يكون هناك احتمال أن يتعرض له الأشخاص ولا يتوافر لديهم الوقت للحصول على اللقاح أو إتمام سلسلة جرعات التطعيم.على سبيل المثال، يمكن إعطاء محلول يحتوي على الغامَّا غلوبولين النشط ضد فيروس جدري الماء لسيدة حامل لا تتمتع بمناعة ضد الفيروس وتعرضت له.حيث يمكن لفيروس جدري الماء أن يؤذي الجنين ويُسَبِّب مضاعفات خطيرة (مثل الالتهاب الرئوي) لدى النساء. يدوم التحصين اللافاعل فقط لأسابيع قليلة، حتى يتخلص الجسم من الأجسام المضادة التي تم حقنه بها.

التطعيمات الشائعة للأطفال عادةً ما يُعطى الأطفال في الولايات المتحدة عددًا من اللقاحات وفقًا لخطة زمنية قياسية (انظر CDC: لقاحات الطفل).في حالة تفويت إحدى الجرعات، فيمكن في الأغلب إعطاؤها لاحقًا، وذلك وفق جدول استدراكي.

اللقاحات الشائع استخدامها عند البالغين كذلك قد يُنصَح البالغون بتلقي لقاحات معينة (انظر أيضًا CDC: توصيات للأشخاص بعمر 19 عامًا أو أكثر).عند تقديم نصيحة للبالغين بشأن التطعيم، فينبغي على الطبيب مراعاة عمر الشخص، وتاريخه الصحي، وتطعيمات الطفولة، ومهنته، والموقع الجغرافي الذي يتواجد به، وخططه للسفر، والعوامل الأخرى. على الرغم من الدلائل الإرشادية السريرية والأعباء المالية وعواقب الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، إلا أن بعض البالغين لا يتلقون اللقاحات الموصى بها.في الولايات المتحدة، لا تزال نسبة الحصول على التطعيمات من قبل البالغين (وهو ما يُسمى تغطية اللقاحات) منخفضة بالنسبة لمعظم اللقاحات .بالإضافة إلى ذلك، تختلف تغطية جميع اللقاحات باختلاف العِرق والإثنية، مع انخفاض التغطية بشكل عام بين البالغين من ذوي البشرة السوداء والهسبانيين بالمقارنة مع البالغين من ذوي البشرة البيضاء (انظر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): تغطية التطعيم بين البالغين في الولايات المتحدة، استطلاع ناشيونال هيلث إنترفيو، 2021). الجدول حماية البالغين من خلال اللقاحات الجدول

سلامة اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) سلامة اللقاحات.يجب أن يبلغ الأطباء عن حدوث مشكلات معينة بعد التطعيم الروتيني من خلال نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح الخاص بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (VAERS) ورابط قاعدة بيانات سلامة اللقاحات (VSD).إذا ما حدثت أي مشكلة صحية بعد التطعيم، يمكن لأي شخص - سواءً من الأطباء، أو طاقم التمريض أو أي فرد من عامة الناس - تقديم بلاغ من خلال نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح VAERS.لا يمكن لتقارير VAERS تحديد ما إذا كانت أي مشكلة صحية يرجع سببها إلى اللقاح. لا تُسبب اللقاحات عادةً أي مشكلات، على الرغم من احتمال حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل الألم أو الاحمرار في موضع الحقن.يشعر الآباء أحيانًا بالقلق بشأن سلامة لقاحات الطفولة. لعل أحد المخاوف الرئيسية للآباء أن لقاحات معينة، مثل لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية أو اللقاحات التي تحتوي على ثيميروزال (مادة حافظة أساسها الزئبق)، قد تزيد من مخاطر الإصابة بالتَوَحًّد. قامت العديد من مجموعات مختلفة من العلماء بدراسة تلك المخاوف ودحضت تمامًا العلاقة المفترضة بين اللقاحات والتَوَحًّد (انظر مخاوف التطعيم في مرحلة الطفولة في "الدليل الإرشادي" والأسئلة الشائعة حول سلامة اللقاح للآباء ومقدمي الرعاية في الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC). ومع ذلك، قد طوّر معظم المصنعون لقاحات خالية من الثيميروزال لاستخدامها مع الأطفال الرُضّع والبالغين.المعلومات حول اللقاحات التي تحتوي حاليًا على مستويات منخفضة من الثيميروزال متاحة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" الإلكتروني (الثيميروزال واللقاحات Thimerosal and Vaccines).