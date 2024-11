Block tim hoàn toàn ở block nhĩ thất cấp 3 (xem hình Block nhĩ thất cấp 3).

Block nhĩ thất cấp 3

Không có liên lạc về điện giữa tâm nhĩ và tâm thất và do đó không có mối quan hệ giữa sóng P và phức hợp QRS (phân ly nhĩ thất). Khi đó sẽ xuất hiện một nhịp thoát ở vùng bộ nối hoặc trong tâm thất. Nhịp thoát nếu có nguồn gốc phía trên chỗ chia nhánh của bó His sẽ có QRS thanh mảnh, tần số tương đối nhanh (> 40 nhịp/phút), khá ổn định và có triệu chứng không đáng kể (ví dụ: mệt mỏi, đau đầu khi thay đổi tư thế, giảm khả năng gắng sức). Nhịp thoát nếu có nguồn gốc ở dưới chỗ chia nhánh bó His sẽ có QRS giãn rộng hơn, tần số chậm hơn, không ổn định và triệu chứng cơ năng nặng nề hơn (ví dụ: cơn thỉu, ngất, suy tim). Các dấu hiệu bao gồm các dấu hiệu của phân ly nhĩ thất, chẳng hạn như sóng a đại bác, huyết áp dao động và thay đổi độ lớn của tiếng tim thứ nhất (S1). Nhịp thoát ở vùng thấp (dưới chỗ chia nhánh bó His) có nguy cơ cao dẫn đến ngất do đoạn vô tâm thu dài hoặc đột tử.

Hầu hết các bệnh nhân đều cần được cấy máy tạo nhịp tim. Nếu tình trạng block nhĩ thất là thoáng qua do tác dụng phụ của thuốc chống loạn nhịp, ta có thể đặt máy tạo nhịp tạm thời, ngừng thuốc và chờ đợi sự hồi phục. Tình trạng block do nhồi máu cơ tim cấp dưới cấp thường cho thấy rối loạn chức năng nút nhĩ thất và có thể đáp ứng với điều trị bằng Atropin hoặc có thể tự hồi phục sau vài ngày chờ đợi. Block nhĩ thất ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim thành trước thường do hoại tử một vùng cơ tim rộng lớn gây tổn thượng hệ thống His-Purkinje và cần đặt máy tạo nhịp qua đường tĩnh mạch ngay lập tức cùng với tạo nhịp ngoài tạm thời khi cần thiết. Tuy nhiên, khi đó ta cần làm các thăm dò thật kỹ để đảm bảo đúng là dẫn truyền trên His và dưới His phục hồi bình thường (thăm dò điện sinh lý tim, nghiệm pháp gắng sức và Holter điện tim 24 giờ).

Hầu hết bệnh nhân block nhĩ thất độ 3 bẩm sinh có nhịp thoát bộ nối tương đối nhanh, ổn định, đảm bảo huyết động. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho đến trước khi vào tuổi trung niên. Đôi khi, bệnh nhân block nhĩ thất bẩm sinh có nhịp thoát thất với tần số chậm, không đảm bảo huyết động, cần cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn sớm từ khi còn trẻ, thậm chí ngay trong giai đoạn sơ sinh.