Đau bụng cấp tính

Diện mạo tổng thể rất quan trọng. Một bệnh nhân vui vẻ, vẻ mặt thoải mái hiếm khi gặp vấn đề nguy hiểm, không giống như một người lo lắng, nhợt nhạt, vã mồ hôi, hoặc rõ ràng là đang bị đau. Huyết áp, mạch, tình trạng ý thức, các dấu hiệu của tưới máu ngoại vi phải được đánh giá. Tuy nhiên, trọng tâm của khám là bụng, bắt đầu bằng việc xem xét kỹ và nghe, sau đó là sờ và gõ. Khám trực tràng và khám tiểu khung (đối với phụ nữ) xem có đau khi sờ, khối và máu hay không là rất cần thiết.

Nên bắt đầu sờ nhẹ nhàng, tránh vùng đau nhất, phát hiện các vùng đặc biệt có đau khi sờ cũng như có phản ứng, co cứng, cảm ứng phúc mạc (tất cả đều gợi ý tổn thương phúc mạc) hoặc bất cứ khối nào. Phản ứng thành bụng là tình trạng co cơ không chủ ý của các cơ thành bụng, hơi chậm hơn và bền vững hơn so với co cơ nhanh có chủ ý của những bệnh nhân nhạy cảm hoặc lo lắng. Cảm ứng phúc mạc là một cảm giác đau nảy người khi người khám đột ngột nhấc tay khỏi bụng. Vùng bẹn và tất cả các vết sẹo phẫu thuật cần phải được khám để tìm thoát vị.