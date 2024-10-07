Đánh giá nội khoa bệnh nhân có triệu chứng tâm thần

Đánh giá nội khoa đối với bệnh nhân có triệu chứng tâm thần nhằm xác định 3 điều:

Bệnh nội khoa nói chung giống bệnh tâm thần

Bệnh nội khoa nói chung gây ra hoặc trầm trọng hơn do bệnh tâm thần hoặc do điều trị

Bệnh nội khoa nói chung kèm theo bệnh tâm thần

Nhiều bệnh nội khoa nói chung gây ra các triệu chứng giống với các bệnh tâm thần cụ thể (xem bảng Các triệu chứng tâm thần được chọn do các bệnh nội khoa nói chung). Các bệnh nội khoa nói chung khác có thể không giống với các hội chứng tâm thần cụ thể nhưng lại ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc sự tỉnh táo.

Nhiều loại thuốc có thể gây ra các triệu chứng tâm thần; các loại nguyên nhân liên quan đến thuốc phổ biến nhất là

Nhiều loại thuốc và nhóm thuốc khác cũng có liên quan; các thuốc này bao gồm một số nhóm thuốc thường không được xem xét (ví dụ: thuốc kháng sinh, thuốc chống tăng huyết áp). Các chất gây nghiện như là rượu, amphetamine, cần sa (cần sa),cocaine, chất gây ảo giác và phencyclidine (PCP), đặc biệt là khi sử dụng thường xuyên hoặc liều cao hơn, cũng là nguyên nhân thường gặp của các triệu chứng tâm thần. Việc cai rượu, thuốc barbiturat hoặc thuốc benzodiazepin có thể gây ra các triệu chứng về tâm thần (ví dụ: lo âu) ngoài các triệu chứng cai về thể chất.

Bệnh nhân có rối loạn tâm thần có thể phát triển một rối loạn cơ thể (ví dụ, viêm màng não,nhiễm toan axit do tiểu đường) gây ra các triệu chứng tâm thần mới hoặc trầm trọng hơn. Do đó, bác sĩ lâm sàng không nên giả định rằng tất cả các triệu chứng tâm thần ở bệnh nhân có một rối loạn tâm thần đã biết trước đó là do bản thân rối loạn đó gây ra. Bác sĩ lâm sàng có thể cần chủ động trong việc giải quyết các nguyên nhân về cơ thể có thể gây ra các triệu chứng tâm thần, đặc biệt là ở bệnh nhân không thể mô tả sức khỏe thể chất của họ vì họ có loạn thần hoặc mất trí.

Ngọc trai & cạm bẫy

Bệnh nhân đến khám tâm thần đôi khi có các bệnh nội khoa nói chung chưa được chẩn đoán, không phải là nguyên nhân gây ra các triệu chứng tâm thần của họ nhưng vẫn cần được đánh giá và điều trị. Những bệnh lý đò có thể không liên quan (ví dụ: tăng huyết áp, đau thắt ngực) hoặc do bệnh tâm thần (ví dụ: thiếu dinh dưỡng do không có động lực ăn uống do tâm thần phân liệt mạn tính) hoặc do điều trị (ví dụ: suy giáp do lithium, tăng lipid máu thứ phát do thuốc chống loạn thần không điển hình).

Bảng Các triệu chứng tâm thần được chọn do bệnh nội khoa nói chung Bảng