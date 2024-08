Tổn thương thận cấp là sự suy giảm nhanh chức năng thận trong vài ngày tới vài tuần, gây ra sự tích tụ các sản phẩm nitơ trong máu (Azotemia) có hoặc không có giảm số lượng nước tiểu. Nguyên nhân thường do tưới máu thận không đầy đủ do chấn thương nặng, bệnh tật hoặc phẫu thuật nhưng đôi khi do bệnh thận tiến triển nhanh, tổn thương tại thận. Các triệu chứng có thể bao gồm chán ăn, buồn nôn, và nôn. Co giật và hôn mê có thể xảy ra nếu tình trạng này không được điều trị. Rối loạn nước, điện giải và thăng bằng axit-bazơ phát triển nhanh chóng. Chẩn đoán dựa trên các xét nghiệm cận lâm sàng về chức năng thận, gồm cả creatinine huyết thanh. Các chỉ số nước tiểu, xét nghiệm cặn nước tiểu và thường có chẩn đoán hình ảnh và các xét nghiệm khác (đôi khi cần sinh thiết thận) cần thiết để xác định nguyên nhân. Điều trị nguyên nhân gây bệnh kết hợp với điều chỉnh cân bằng nước, điện giải và đôi lúc cần lọc máu.

Trong tất cả các trường hợp thương tổn thận cấp tính (AKI), creatinine và urê tích tụ trong máu trong vài ngày và phát triển các rối loạn về nước và điện giải. Rối loạn nguy hiểm nhất là tăng kali máu và quá tải dịch (có thể gây phù phổi). Giữ photphat dẫn đến tăng phosphat máu. Hạ canxi máu được cho là xảy ra do thận bị suy giảm không còn sản sinh calcitriol (làm giảm sự hấp thu canxi từ đường tiêu hóa) và do tăng phosphat máu gây ra tình trạng kết tủa canxi photphat trong các mô. Nhiễm toan phát sinh do không thể bài tiết được các ion hydro. Với tăng ure máu đáng kể, đông máu có thể bị rối loạn và viêm màng ngoài tim có thể xuất hiện. Số lượng nước tiểu thay đổi tùy theo loại và nguyên nhân của tổn thương thận cấp.

Căn nguyên của tổn thương thận cấp Nguyên nhân của tổn thương thận cấp (AKI; xem bảng Các nguyên nhân chính gây tổn thương thận cấp) có thể được phân loại như sau Trước thận

Tại thận

Sau thận AKI trước thận là do sự tưới máu thận không đầy đủ. Các nguyên nhân chính là Giảm thể tích dịch ngoại bào (ví dụ: do ăn uống không đủ dịch, bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn huyết, chấn thương nặng, phẫu thuật)

Bệnh tim mạch (ví dụ, suy tim, sốc tim)

Bệnh gan mất bù Các nguyên nhân trước thận thường không gây tổn thương thận kéo dài (và do đó có khả năng hồi phục được) trừ khi giảm tưới máu thận nặng và hoặc kéo dài. Giảm tưới máu của thận chức năng còn lại dẫn đến việc tăng hấp thu natri và nước, kết quả gây thiểu niệu (nước tiểu < 500 mL/ngày) với áp lực thẩm thấu niệu cao và natri niệu thấp. Các nguyên nhân tại thận của AKI bao gồm bệnh tại thận hoặc tổn thương tại thận. Các bệnh lý có thể liên quan đến các mạch máu, cầu thận, ống thận hoặc kẽ thận. Các nguyên nhân phổ biến nhất là Acute Tubular Necrosis

Viêm cầu thận cấp

Các chất độc với thận (bao gồm cả thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn – xem Bệnh thận do thuốc giảm đau) Bệnh cầu thận làm giảm mức lọc cầu thận (GFR) và tăng tính thấm của mao mạch cầu thận đối với protein và hồng cầu; tình trạng này có thể là viêm (viêm cầu thận) hoặc là kết quả của tổn thương mạch máu do thiếu máu cục bộ hoặc viêm mạch. Ống thận cũng có thể bị tổn thương do thiếu máu và có thể bị tắc nghẽn bởi các mảnh tế bào, protein hoặc tinh thể lắng đọng và phù nề tế bào hoặc khoảng kẽ. Viêm thận kẽ thường liên quan đến một hiện tượng miễn dịch hoặc dị ứng. Các cơ chế gây tổn thương ống thận này rất phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau, khiến cho thuật ngữ hoại tử ống thận cấp phổ biến trước đây trở thành một mô tả không đầy đủ. AKI sau thận (bệnh thận tắc nghẽn) do các nguyên nhân gây tắc nghẽn đường bài xuất và hệ thống ống góp của hệ tiết niệu. Sự tắc nghẽn cũng có thể xảy ra ở mức độ vi thể bên trong các ống thận khi các tinh thể hoặc các chất chứa protein kết tủa. Chất siêu lọc bị nghẽn lại trong các ống thận hoặc ở xa hơn, làm tăng áp lực trong khoang niệu của cầu thận, làm giảm GFR. Sự tắc nghẽn cũng ảnh hưởng đến lưu lượng máu qua thận, ban đầu làm tăng lưu lượng và áp suất trong mao mạch cầu thận do giảm sức cản tiểu động mạch đến. Tuy nhiên, trong vòng 3 đến 4 giờ, lưu lượng máu của thận giảm, và đến 24 giờ, nó đã giảm xuống < 50% giá trị bình thường do tăng sức cản của mạch máu thận. Sức cản mạch thận có thể mất đến một tuần để trở lại bình thường sau khi giảm sự tắc nghẽn trong vòng 24 giờ. Để gây ra AKI có ý nghĩa, sự tắc nghẽn phải xảy ra ở cả hai niệu quản trừ khi bệnh nhân chỉ có một thận chức năng duy nhất. Sự tắc nghẽn đường ra bàng quang do phì đại tiền liệt tuyến có lẽ là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra bí tiểu đột ngột, và thường gây bí tiểu hoàn toàn ở nam giới. Bảng Các nguyên nhân chính gây tổn thương thận cấp Bảng

Triệu chứng và dấu hiệu của tổn thương thận cấp Ban đầu, tăng cân và phù ngoại vi có thể là những dấu hiệu duy nhất. Thông thường, các triệu chứng chủ yếu là các triệu chứng của bệnh đang mắc hoặc các triệu chứng của các biến chứng phẫu thuật gây suy giảm chức năng thận. Các triệu chứng của tăng ure máu có thể xuất hiện sau đó do lắng đọng các sản phẩm nitơ. Các triệu chứng bao gồm Chán ăn

Buồn nôn

Nôn

Yếu

Rung giật cơ

Động kinh

C (Lú lẫn)

Hôn mê Run vỗ cánh và tăng phản xạ có thể gặp khi thăm khám. Đau ngực (thường nặng hơn khi hít vào hoặc khi nằm), tiếng cọ màng ngoài tim và có thể có dấu hiệu chèn ép tim nếu xuất hiện viêm màng ngoài màng do tăng ure máu. Sự ứ đọng dịch ở phổi có thể gây khó thở và nghe phổi có tiếng ran nổ. Các dấu hiệu khác phụ thuộc vào nguyên nhân. Nước tiểu có thể có màu coca trong bệnh cầu thận hoặc myoglobin niệu. Cầu bàng quang xuất hiện khi có tắc nghẽn đường ra bàng quang. Khi thận to lên cấp tính có thể cảm nhận thấy góc sườn cột sống căng cứng. Thay đổi số lượng nước tiểu Số lượng nước tiểu trong AKI không có sự phân biệt rõ ràng giữa nguyên nhân trước thận, tại thận và sau thận. Trong tổn thương ống thận cấp, số lượng nước tiểu có thể có 3 giai đoạn: Giai đoạn khởi phát thường có số lượng nước tiểu bình thường và thời gian thay đổi phụ thuộc vào các yếu tố gây bệnh (ví dụ như lượng độc tố ăn vào, thời gian và mức độ hạ huyết áp).

Giai đoạn thiểu niệu số lượng nước tiểu thường từ 50 đến 500 mL/ngày. Thời gian của giai đoạn thiểu niệu thay đổi phụ thuộc vào nguyên nhân của AKI và thời gian điều trị. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân không có thiểu niệu. Các bệnh nhân thể bảo tồn nước tiểu có nguy cơ tử vong và gánh nặng bệnh tật thấp hơn và ít nguy cơ phải lọc máu hơn.

Trong giai đoạn sau thiểu niệu, lượng nước tiểu dần dần trở lại bình thường, nhưng nồng độ creatinine và urê huyết thanh có thể không giảm trong vài ngày nữa. Rối loạn chức năng ống thận có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tuần và có biểu hiện là mất natri, đa niệu (có thể ồ ạt) không đáp ứng với vasopressin, hoặc nhiễm toan chuyển hóa do tăng clo huyết.

Điều trị tổn thương thận cấp Cần điều trị ngay phù phổi và tăng kali máu

Lọc máu được chỉ định để kiếm soát tăng kali máu, phù phổi, toan chuyển hóa và hội chứng ure máu cao.

Điều chỉnh phác đồ dùng thuốc theo mức độ rối loạn chức năng thận

Hạn chế lượng nước, natri, phospho và kali nhập vào, nhưng cung cấp đủ chất đạm.

Có thể là thuốc gắn kết phốt phát (đối với tăng phốt phát trong máu) và thuốc gắn kết kali trong ruột (đối với tăng kali máu) Điều trị cấp cứu Các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng cần được xác định và chuyển đến đơn vị hồi sức tích cực. Phù phổi được điều trị bằng oxy, thuốc giãn mạch đường tĩnh mạch (ví dụ: nitroglycerin), thuốc lợi tiểu (thường không hiệu quả trong AKI) hoặc lọc máu. Tăng kali máu khi cần thiết cần chỉ định truyền tĩnh mạch 10 mL 10% gluconat canxi, 50 g dextrose và 5 đến 10 đơn vị insulin. Những loại thuốc này không làm giảm tổng lượng kali trong cơ thể, do đó cần điều trị thêm (nhưng tác dụng chậm hơn) (ví dụ: natri polystyrene sulfonate, thuốc lợi tiểu, lọc máu). Mặc dù việc điều chỉnh nhiễm toan chuyển hóa có khoảng trống anion bằng natri bicarbonate còn gây tranh cãi, nhưng việc điều chỉnh phần thiếu khoảng trống anion trong nhiễm toan chuyển hóa nặng (pH < 7.20) thường được khuyến nghị và có thể được điều trị bằng natri bicarbonate đường tĩnh mạch dưới dạng truyền chậm (≤ 150 mEq [hoặc mmol] natri bicacbonat trong 1 L dung dịch 5% D/W với tốc độ từ 50 đến 100 mL/giờ). Bởi vì sự biến thiên trong hệ thống đệm của cơ thể và tốc độ tổng hợp axit rất khó dự đoán trước nên việc tính toán lượng bicarbonat cần để đạt được sự điều chỉnh hoàn toàn thường không được khuyến cáo. Thay vào đó, bicarbonat được chỉ định truyền liên tục đồng thời khoảng trống anion được theo dõi liên tục. Lọc máu hoặc siêu lọc máu được chỉ định khi Các bất thường về điện giải nặng khó kiểm soát (ví dụ, kali > 6 mmol/L)

Phù phổi vẫn tồn tại dù đã điều trị bằng thuốc

Nhiễm toan chuyển hóa không đáp ứng với điều trị

Hội chứng ure máu cao xuất hiện (ví dụ nôn mửa do ure máu cao, run vỗ cánh, bệnh não, viêm màng ngoài tim, co giật) Nồng độ nitơ urê trong máu (BUN) và creatinine có lẽ không phải là hướng dẫn tốt nhất để bắt đầu lọc máu trong chấn thương thận cấp tính (AKI). Ở những bệnh nhân không nặng thường không triệu chứng, đặc biệt ở những bệnh nhân chúng ta hy vọng hồi phục chức năng thận, thì chỉ định lọc máu có thể trì hoãn đến khi các triệu chứng xuất hiện, do đó tránh đặt catheter tĩnh mạch trung tâm giúp hạn chế các biến chứng kèm theo. Máy tính khoảng trống Anion trên lâm sàng Công cụ tính toán lâm sàng Tính toán chênh lệch khoảng trống anion Delta Delta Công cụ tính toán lâm sàng khoảng trống anion trong trường hợp albumin thấp Công cụ tính toán lâm sàng Khoảng trống anion Công cụ tính toán lâm sàng Tính toán chênh lệch khoảng trống anion Delta Delta Công cụ tính toán lâm sàng khoảng trống anion trong trường hợp albumin thấp Công cụ tính toán lâm sàng Khoảng trống anion Các biện pháp chung Ngừng sử dụng các thuốc gây độc cho thận và điều chỉnh tất cả các loại thuốc được đào thải qua thận (ví dụ: digoxin, một số loại kháng sinh); nồng độ huyết thanh rất hữu ích. Lượng nước hấp thu hàng ngày cần được hạn chế ở mức bằng lượng nước tiểu ngày hôm trước cộng với lượng nước mất ngoài thận(ví dụ, dịch mất do nôn) cộng với 500 đến 1000 mL/ngày lượng nước mất không nhìn được. Hạ natri máu hoặc tăng lượng nước trong tăng natri máu cần kiểm soát chặt chẽ lượng nước. Mặc dù sự tăng cân gợi ý sự thừa dịch, lượng nước hấp thu không giảm nếu nồng độ natri huyết thanh bình thường; thay vào đó, chế độ ăn cần hạn chế natri. Lượng natri và kali được đưa vào được giảm thiểu ngoại trừ ở những bệnh nhân bị thiếu hụt trước đó hoặc bị mất qua đường tiêu hóa. Cần có một chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm khẩu phần protein hàng ngày khoảng 0,8 g/kg. Nếu không thể cung cấp dinh dưỡng qua đường miệng hoặc đường ruột, dinh dưỡng đường tĩnh mạch được sử dụng; tuy nhiên, trong tổn thương thận cấp, nguy cơ quá tải dịch, tăng áp lực thẩm thấu và nhiễm trùng tăng khi nuôi dưỡng đường tĩnh mạch. Các muối canxi (canxi cacbonat, canxi axetat) hoặc các chất gắn phospho không chứa canxi tổng hợp trước các bữa ăn giúp duy trì phospho huyết thanh ở mức < 5,5 mg/dL (< 1,8 mmol/L). Nếu cần giúp duy trì kali huyết thanh ở mức < 6 mmol/L trong trường hợp không lọc máu (ví dụ: nếu các liệu pháp khác, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu, không làm giảm kali), thì có thể chấp nhận được việc kê đơn dùng resin trao đổi cation khi bắt đầu tác dụng chậm vài giờ. Có natri polystyrene sulfonate trong công thức bào chế dạng uống hoặc dạng đặt trực tràng; chỉ có patiromer và sodium zirconium cyclosilicate qua đường uống. Sonde bàng quang ít khi được sử dụng và chỉ nên sử dụng khi cần thiết vì làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu và nhiễm khuẩn huyết đường vào tiết niệu. Ở nhiều bệnh nhân, tiểu nhiều thậm chí rất nhiều sau loại bỏ tắc nghẽn đó là một đáp ứng sinh lý của cơ thể giải quyết tình trạng quá tải dịch ngoại bào (ECF) trong quá trình tắc nghẽn và không ảnh hưởng đến tình trạng thể tích dịch. Tuy nhiên, đa niệu kèm theo bài tiết lượng lớn natri, kali, magiê, và các chất hòa tan khác có thể gây hạ kali máu, hạ natri máu, tăng natri máu (nếu không cung cấp đủ nước), hạ magiê máu hoặc giảm đáng kể thể tích dịch ngoại bào gây trụy mạch. Trong giai đoạn đái trở lại này, nhất thiết phải chú ý đến cân bằng dịch và điện giải đồ. Việc bổ sung muối và nước quá mức sau loại bỏ tắc nghẽn có thể gây đái nhiều kéo dài. Khi giai đoạn đái trở lại diễn ra, sử dụng dung dịch NaCl 0,45% bù lại với số lượng tương ứng 75% lượng nước tiểu giúp ngăn ngừa sự giảm thể tích và xu hướng mất nước tự do quá mức trong khi vẫn cho phép cơ thể loại bỏ lượng dịch thừa nếu đó là nguyên nhân gây đa niệu.

Tiên lượng về tổn thương thận cấp Tiên lượng phục hồi chức năng thận sau thương tổn thận cấp (AKI) tương quan với chức năng thận trước thời kỳ phát bệnh. Bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính (CKD) tiềm ẩn có nguy cơ phát triển AKI cao hơn, cần phải lọc máu để điều trị AKI và tiến triển thành bệnh thận giai đoạn cuối (ESKD). Tiên lượng của tổn thương thận cấp thể bảo tồn nước tiểu (số lượng nước tiểu > 500 mL/ngày) tốt hơn tổn thương thận cấp có thiểu niệu hoặc vô niệu. Tăng số lượng nước tiểu có hoặc không dùng thuốc lợi tiểu gợi ý khả năng phục hồi chức năng thận và tổn thương thận cấp nghiêm trọng. Mặc dù có hồi phục tổn thương thận cấp nhưng đây vẫn là một yếu tố nguy cơ tiến triển đến CKD và ESRD trong tương lai. Tỷ lệ tử vong chung tại bệnh viện ở những người thụ hưởng Medicare ở Hoa Kỳ nhập viện vào năm 2021 mà không có AKI là 2,8% so với 9,7% ở những bệnh nhân nhập viện với AKI không cần lọc máu và 33,2% ở những người mắc AKI cần lọc máu. Nhìn chung, trong số những bệnh nhân nhập viện bị AKI, chưa đến một phần ba số bệnh nhân được xuất viện về nhà (1). Tài liệu tham khảo về tiên lượng bệnh 1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Tổn thương thận cấp: Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Phòng ngừa tổn thương thận cấp Tổn thương thận cấp (AKI) có thể được phòng ngừa bằng cách duy trì sự cân bằng dịch, thể tích máu và huyết áp ở bệnh nhân bị chấn thương, bỏng, hoặc xuất huyết trầm trọng và trong những ca phẫu thuật lớn. Truyền nước muối đẳng trương và máu có thể có ích. Nên giảm thiểu việc sử dụng thuốc cản quang chứa iod, đặc biệt ở những nhóm có nguy cơ cao (ví dụ: bệnh nhân cao tuổi và những người bị suy thận từ trước, suy giảm thể tích, tiểu đường hoặc suy tim) đối với bệnh thận do thuốc cản quang. Nếu cần thiết phải sử dụng thuốc cản quang, hạn chế nguy cơ bằng cách giảm thiểu lượng thuốc cản quang sử dụng, sử dụng các thuốc cản quang dạng không ion hóa và áp suất thẩm thấu thấp hoặc áp suất thẩm thấu đẳng trương, tránh sử dụng NSAID và truyền tĩnh mạch dung dịch muối đẳng trương với tốc độ 1 mL/kg/h trong 12 giờ trước thăm dò sử dụng thuốc cản quang. Truyền natri bicarbonate đẳng trương trước và sau khi tiêm thuốc cản quang cũng đã được sử dụng thành công thay cho nước muối sinh lý, đặc biệt ở những bệnh nhân đồng thời nhiễm toan chuyển hóa. Trước khi liệu pháp ly giải tế bào được chỉ định ở một số bệnh nhân ung thư (ví dụ như u lympho, lơ xê mi), nên xem xét điều trị bằng rasburicase hoặc allopurinol cùng với làm tăng lưu lượng nước tiểu bằng cách tăng lượng dịch uống hoặc dịch truyền tĩnh mạch để giảm lượng tinh thể urat niệu. Kiềm hóa nước tiểu (bằng cách cho uống hoặc truyền tĩnh mạch natri bicarbonate hoặc acetazolamide) đã được đề xuất bởi một số tác giả nhưng hiện còn đang gây tranh cãi bởi vì nó có thể gây lắng đọng canxi phosphat và tinh thể trong nước tiểu và làm trầm trọng hơn tổn thương thận cấp.