Trẻ sơ sinh non tháng

University of Pittsburgh, School of Medicine

Trẻ sinh ra trước tuần thứ 37 của thai kỳ được coi là sinh non.

Vào năm 2023 tại Hoa Kỳ, 10,4% số ca sinh non và 29,8% số ca sinh sớm (tăng đáng kể so với mức 28,8% trong năm 2021) (1). Trên toàn cầu vào năm 2020, ước tính có khoảng 13,4 triệu ca sinh non (2). Trẻ sinh non, thậm chí cả trẻ sinh non muộn có kích thước tương đương một số trẻ đủ tháng, có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao hơn so với trẻ đủ tháng vì trẻ sinh non.

Sinh non được xác định theo tuổi thai lúc sinh.

Trước đây, bất kỳ trẻ sơ sinh nào có cân nặng < 2,5 kg đều được coi là sinh non. Mặc dù trẻ sinh non có xu hướng nhỏ bé nhưng định nghĩa dựa trên cân nặng này thường không chính xác vì nhiều trẻ có cân nặng < 2,5 kg là đủ tháng hoặc già tháng nhưng lại nhỏ so với tuổi thai.

Tuổi thai Định nghĩa tiêu chuẩn về tuổi thai của sơ sinh là số tuần từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt bình thường cuối cùng của bệnh nhân mang thai đến ngày sinh. Việc xác định tuổi thai theo kỳ kinh nguyệt cuối cùng là tiêu chuẩn chung được các bác sĩ sản khoa và bác sĩ sơ sinh sử dụng để thảo luận về mức độ trưởng thành của thai nhi, nhưng đây không phải là thước đo chính xác về số tuần phát triển của thai nhi. Tình trạng này là do quá trình rụng trứng và thụ thai xảy ra vào giữa chu kỳ kinh nguyệt, do đó tuổi thai được tính bắt đầu từ khoảng 2 tuần trước khi thụ thai. Ngoài ra, việc xác định tuổi thai dựa trên kỳ kinh nguyệt cuối cùng có thể còn không chính xác hơn nếu bệnh nhân mang thai có kinh nguyệt không đều. Sinh trước 37 tuần tuổi thai được coi là sinh non. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân loại thêm trẻ sinh non là (3) Cực kỳ non tháng: < 28 tuần tuổi thai

Rất non tháng: 28 0/7 đến 31 6/7 tuần

Non tháng ở mức trung bình: 32 0/7 đến 33 6/7 tuần

Non tháng muộn: 34 đến 36 6/7 tuần

Trọng lượng cơ thể Trẻ sinh non có xu hướng nhỏ hơn trẻ đủ tháng. Biểu đồ tăng trưởng Fenton đưa ra đánh giá chính xác hơn về sự tăng trưởng so với tuổi thai (xem hình Biểu đồ tăng trưởng Fenton cho bé trai sinh non và Biểu đồ tăng trưởng Fenton cho bé gái sinh non). Trẻ sinh non được phân loại theo cân nặng khi sinh: < 1000 g: Trọng lượng sơ sinh cực kỳ thấp (ELBW)

1000 đến 1499 g: Trọng lượng sơ sinh rất thấp (VLBW)

1500 đến 2500 g: Trọng lượng sơ sinh thấp (LBW)

Tài liệu tham khảo chung 1. Martin JA, Hamilton BE, Osterman MJ: Births in the United States, 2023. NCHS Data Brief, no. 507. Hyattsville, MD. National Center for Health Statistics. 2024. 2. Ohuma EO, Moller AB, Bradley E, et al. National, regional, and global estimates of preterm birth in 2020, with trends from 2010: a systematic analysis [published correction appears in Lancet. Ngày 17 tháng 2 năm 2024;403(10427):618. doi: 10.1016/S0140-6736(24)00267-8]. Lancet. 2023;402(10409):1261-1271. doi:10.1016/S0140-6736(23)00878-4 3. Quinn JA, Munoz FM, Gonik B, et al. Preterm birth: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunisation safety data. Vaccine. 2016;34(49):6047-6056. doi:10.1016/j.vaccine.2016.03.04512