Nhiễm Arbovirus khác

Viêm não do ve là do một flavivirus có 3 phân typ, châu Âu, Siberi và viễn đông.

Bệnh viêm não do ve lây truyền sang người ở các khu vực trọng điểm kéo dài từ miền đông nước Pháp đến miền bắc Nhật Bản do vết cắn của bọ ve thân cứng bị nhiễm bệnh, Ixodes ricinus ở châu Âu và Ixodes persulcatus ở Siberia và Viễn Đông. Bọ ve vừa là véc tơ vừa là ổ chứa vi rút, và các loài gặm nhấm nhỏ là vật chủ khuếch đại chính. TBE cũng có thể mắc phải do ăn các sản phẩm sữa chưa được tiệt trùng (như sữa và pho mát) từ dê, cừu, hoặc bò bị nhiễm bệnh.

Các trường hợp xảy ra từ đầu mùa xuân đến cuối mùa hè khi ve hoạt động mạnh nhất. Ban đầu, một bệnh giống như cúm nhẹ xảy ra; bệnh thường khỏi trong vòng vài ngày, nhưng một số bệnh nhân có các triệu chứng nặng hơn (ví dụ: viêm màng não, viêm não-màng não). Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất và mức độ nặng của bệnh là lớn nhất ở người ≥ 50 tuổi. Tỷ lệ tử vong theo ca bệnh và tần suất bị di chứng thần kinh khác nhau tùy theo phân nhóm vi rút (xem Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Tick-borne encephalitis; Clinical Evaluation and Disease ).

Viêm não do ve gây ra không phải là một bệnh phải khai báo trên toàn quốc ở Hoa Kỳ; tuy nhiên, CDC báo cáo rằng 5 trường hợp viêm não do ve gây ra đã xảy ra ở những du khách Hoa Kỳ đến Châu Âu và Trung Quốc từ năm 2000 đến năm 2011 (2).

TBE nên được nghi ngờ ở những người đi du lịch có cả hai điều sau đây:

Một bệnh sốt không đặc hiệu tiến triển đến bệnh lý thần kinh trong vòng 4 tuần sau khi đến từ vùng lưu hành

Nguy cơ tiếp xúc với bọ ve

Việc chẩn đoán TBE (viêm não virus do ve truyền) thường được thực hiện bằng xét nghiệm huyết thanh học để phát hiện các kháng thể IgM đặc hiệu trong máu hoặc dịch não tủy, thường chỉ xuất hiện sau khi có biểu hiện thần kinh. Virus gây viêm não do ve truyền đôi khi có thể được phát hiện trong huyết thanh bằng cách phân lập vi rút hoặc phản ứng chuỗi polymerase sao chép ngược (RT-PCR) sớm hơn trong bệnh trước khi hiệu giá kháng thể tăng lên.

Giống như các viêm não màng não do virus khác, điều trị là hỗ trợ.

Prevention of tick-borne encephalitis involves avoiding tick bites. Đã có vắc-xin ở một số khu vực lưu hành bệnh viêm não do ve gây ra (xem The European Centre for Disease Prevention and Control [ECDC]: Tick-Borne Encephalitis Recommended Vaccinations). Hiện có vắc xin tại Hoa Kỳ dành cho khách du lịch Hoa Kỳ đến thăm các vùng dịch tễ có nguy cơ tiếp xúc với bọ ve (xem CDC: Tick-borne encephalitis vaccine).