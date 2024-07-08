Симптоматичне полегшення у пацієнта, який помирає

У пацієнтів, які помирають, пероральна опіоїдна терапія є зручною та економічно ефективною. Сублінгвальний прийом також зручний, оскільки пацієнтам не потрібно ковтати. Як тільки пацієнт досягає стабільної ефективної дози, можна використовувати трансдермальні пластирі для забезпечення стійкого полегшення без необхідності частого дозування. Опіоїди також можна вводити ректально або шляхом ін'єкції (в/м, в/в або підшкірно). Опіоїди тривалої дії найкраще підходять для довготривалого болю. Лікарі повинні призначати опіоїди в адекватних дозах на безперервній основі та тримати напоготові опіоїди короткої дії для лікування або профілактики проривного болю та передбачуваних дій, що супроводжуються болем (наприклад, зміна пов'язок, фізіотерапія).

Занепокоєння громадськості та медичних працівників щодо залежності може необґрунтовано обмежувати належне застосування опіоїдів у пацієнтів, які помирають. Навіть пацієнтам із наявністю в анамнезі розладів, пов'язаних із застосуванням психоактивних речовин, слід призначати опіоїдні препарати для адекватного полегшення болю, хоча лікар, який їх призначає, може обмежити ризики зловживання, використовуючи лікарські форми, які з меншою ймовірністю будуть вживатися не за показаннями, і спостерігаючи за ознаками вживання в дозах, що виходять за межі призначених. Стратегії зниження ймовірності відхилень включають вибір опіоїдів (наприклад, метадон та бупренорфін), уникнення призначення більшої кількості таблеток, ніж потрібно пацієнту, та ретельний контроль запасу лікарських препаратів. При регулярному застосуванні виникає фармакологічна залежність, тому потрібна обережність, щоб уникнути ненавмисного синдрому відміни. Бупренорфін є ефективним опіоїдом тривалої дії, який, подібно до метадону, є анальгетиком і не викликає ейфорії, яку викликають інші опіоїди. Кінетика бупренорфіну більш передбачувана, ніж кінетика метадону, що вимагає ретельного моніторингу. Меперидин не рекомендується при хронічному болю через його короткий термін дії та підвищену частоту побічних ефектів (наприклад, судом). Стратегії зниження ризику опіоїдних за рецептом, такі як програми моніторингу рецептурних препаратів та опіоїдні препарати зворотної дії, такі як налоксон, зазвичай не є необхідними для пацієнтів, які помирають.

Побічні ефекти опіоїдів включають нудоту, седацію, сплутаність свідомості, закреп і пригнічення дихання. Закреп, викликаний опіоїдами, слід лікувати профілактично. У пацієнтів зазвичай виробляється значна толерантність до пригнічуючих дихання та седативних ефектів морфіну, але толерантність до знеболювальних та закріплюючих ефектів виробляється значно менше. Опіоїди також можуть викликати міоклонію, гіперактивний делірій, гіперальгезію та судоми. Ці нейротоксичні ефекти можуть виникати в результаті накопичення токсичних метаболітів і зазвичай минають при заміщенні іншого опіоїду. Пацієнти з цими побічними ефектами та безперервним болем часто потребують консультації спеціаліста з паліативного лікування або знеболення.

Якщо стабільна опіоїдна доза стає недостатньою, збільшення дози в 1½-2 рази від попередньої дози (наприклад, розраховане на основі добової дози) є обґрунтованим. Зазвичай серйозне пригнічення дихання виникає лише в тому випадку, якщо нова доза набагато більше, ніж вдвічі, перевищує раніше переносиму дозу. Перехід з одного опіоїду на інший або зміна методу введення зменшує побічні ефекти та покращує контроль болю. При появі небажаних симптомів опіоїди слід «чергувати». Під час переходу між різними опіоїдами у визначенні еквіаналгетичних доз може допомогти розрахунок еквівалентів морфіну (3).